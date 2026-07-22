۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰

کتاب «محروسه معظمه» در دامغان رونمایی می‌شود

کتاب «محروسه معظمه» در دامغان رونمایی می‌شود

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان از برگزاری آیین رونمایی کتاب «محروسه معظمه» با محوریت واکاوی نقش استراتژیک منطقه قومس در سیاست‌های دولت اسماعیلیه نزاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: کتاب محروسه معظمه که به قلم محمد صابر پژوهشگر تاریخ ایران به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات ندای تاریخ منتشر شده است، روز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ ساعت 19:30 در خانه تسنیم دامغان رونمایی می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه محروسه معظمه اصطلاحی است که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب سیر و سلوک برای قلعه گردکوه دامغان به کار برده است، افزود: شهرستان دامغان به واسطه برخورداری از قلعه‌های کوهستانی و استحکامات دفاعی بی‌نظیر، همواره نقشی راهبردی در تحولات سیاسی و نظامی ایران ایفا کرده است و تبیین این جایگاه برای نسل جوان و پژوهشگران از اولویت‌های فرهنگی محسوب می‌شود.

او بیان کرد: این اثر پژوهشی، پنجره‌ای نو به سوی یکی از دوره‌های پرفراز و نشیب تاریخ ایران گشوده و به صورت تخصصی نقش قومس را در سیاست‌های دولت اسماعیلیه نزاری و حکومت سلاجقه مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

اکبرپور رونمایی از این کتاب را فرصتی مغتنم برای بازشناسی میراث دفاعی و معماری نظامی منطقه دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر آیین رونمایی از این کتاب، نشستی تخصصی با هدف گفت‌وگو پیرامون اهمیت راهبردی استحکامات قومس در دوره اسلامی پیش‌بینی شده است که به بررسی ابعاد فنی و معماری این دژها خواهد پرداخت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان گفت: از تمامی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران برای شکوه بخشی و حضور در این مراسم دعوت می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043102302
جواد طیبی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha