به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: کتاب محروسه معظمه که به قلم محمد صابر پژوهشگر تاریخ ایران به رشته تحریر درآمده و توسط انتشارات ندای تاریخ منتشر شده است، روز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ ساعت 19:30 در خانه تسنیم دامغان رونمایی می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه محروسه معظمه اصطلاحی است که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب سیر و سلوک برای قلعه گردکوه دامغان به کار برده است، افزود: شهرستان دامغان به واسطه برخورداری از قلعه‌های کوهستانی و استحکامات دفاعی بی‌نظیر، همواره نقشی راهبردی در تحولات سیاسی و نظامی ایران ایفا کرده است و تبیین این جایگاه برای نسل جوان و پژوهشگران از اولویت‌های فرهنگی محسوب می‌شود.

او بیان کرد: این اثر پژوهشی، پنجره‌ای نو به سوی یکی از دوره‌های پرفراز و نشیب تاریخ ایران گشوده و به صورت تخصصی نقش قومس را در سیاست‌های دولت اسماعیلیه نزاری و حکومت سلاجقه مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

اکبرپور رونمایی از این کتاب را فرصتی مغتنم برای بازشناسی میراث دفاعی و معماری نظامی منطقه دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر آیین رونمایی از این کتاب، نشستی تخصصی با هدف گفت‌وگو پیرامون اهمیت راهبردی استحکامات قومس در دوره اسلامی پیش‌بینی شده است که به بررسی ابعاد فنی و معماری این دژها خواهد پرداخت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان گفت: از تمامی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و عموم علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ ایران برای شکوه بخشی و حضور در این مراسم دعوت می‌شود.

انتهای پیام/