درخشش کارآفرین استان سمنان در رویداد ملی آزاده

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانیپور روز سهشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: سرکار خانم ملیحه ذوالفقاریان، مدیرعامل شرکت صنایعدستی سورتا سنگسر، با ارائه طرحی نوآورانه در سومین رویداد ملی آزاده که با محوریت جنگ، تابآوری، آینده برگزار شد، موفق به کسب عنوان برتر و دریافت تقدیرنامه ویژه این رویداد ملی شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با اشاره به سوابق درخشان این مجموعه خلاق افزود: شرکت سورتا سنگسر به عنوان یکی از پیشگامان حوزه صنایعدستی خلاق، پیش از این نیز دستاوردهای ارزندهای از جمله دریافت ۳ نشان ملی مرغوبیت (مهر اصالت)، ثبت طرح صنعتی برای ۳ محصول و کسب عنوان بانوی تأثیرگذار ملی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
او این موفقیت را بیانگر ظرفیت بالای هنرمندان استان برای ورود به عرصههای فراتر از تولید سنتی دانست و تصریح کرد: توانمندی این مجموعه در تلفیق هنرهای اصیل ایرانی با ایدههای نوآورانه، الگویی موفق برای سایر فعالان این حوزه است و حضور فعال در چنین رویدادهای ملی که مفاهیمی چون تابآوری و توسعه پایدار را در صنایعدستی جستجو میکنند، نشان میدهد که هنر استان سمنان با نگاهی هوشمندانه به مسائل اجتماعی و کارآفرینی، گامهای مؤثری برای آینده برمیدارد.
سلطانی پور در پایان خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان سمنان به حمایت از شرکتهای خلاق و کارآفرینانی که با نگاه علمی و پژوهشی در جهت حفظ و ارتقای صنایعدستی گام برمیدارند، متعهد است وامیدواریم موفقیتهای خانم ذوالفقاریان، انگیزهای برای شکوفایی هرچه بیشتر سایر هنرمندان در سراسر استان باشد.
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