تغییر ریل گردشگری در استان سمنان/ از معبر مسافران تا مقصد جهانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در تشریح چشمانداز توسعه گردشگری استان سمنان گفت: استفاده از عبارت صنعت گردشگری فراتر از یک واژه، مبتنی بر مصوبات هیئت دولت و در راستای بهرهمندی از حمایتهای زیرساختی و تسهیلاتی است و با وجود اینکه ایران از منظر غنای آثار تمدنی و تاریخی در میان ۱۰ کشور برتر جهان جای دارد، اما روند گردشگری کشور بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و تنشهای منطقهای دچار نوسان شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان با اشاره به ظرفیتهای صنایعدستی کشور افزود: ایران با دارا بودن ۲۹۹ رشته فعال صنایعدستی، رتبه سوم جهان را در تنوع رشتهها دارد، اما متأسفانه در حوزه تجاریسازی و بازاریابی بینالمللی، عملکرد ما متناسب با این جایگاه نیست و تولید صرف، بدون توجه به توسعه بازار خارجی، راهگشای این صنعت نخواهد بود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیلهای ویژه استان سمنان پرداخت و گفت: این استان با وسعت ۹۷ هزار کیلومتر مربع و برخورداری از بیشترین تعداد کاروانسراهای ثبت جهانی در کشور، ظرفیت بینظیری دارد و علاوه بر این، با توجه به وجود قلعههای تاریخی ارزشمند از دوره اسماعیلیه، پیشنهاد تبدیل سمنان به پایگاه ملی قلعههای کشور را مطرح کردهایم.
تاجیک اظهار کرد: اگر عزمی راسخ در دهههای پیشین برای حفظ خانههای تاریخی وجود داشت، امروز سمنان میتوانست در این حوزه با شهرهای گردشگرپذیر جهان رقابت کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: با این حال، استراتژی فعلی ما استفاده از تنوع اقلیمی استان؛ از کویر در جنوب تا مناطق کوهستانی و جنگلی در شمال، برای جذب گردشگران در تمام فصول سال است.
او در پایان با اشاره به آخرین وضعیت ثبت جهانی روستای قلعهبالا خاطرنشان کرد: این روستا هماکنون در رتبه نخست ملی برای ثبت در فهرست روستاهای نمونه گردشگری جهان قرار دارد و مراحل نهایی پرونده آن در حال پیگیری است وامیدواریم با بهبود شرایط بینالمللی و تداوم اقدامات زیرساختی، شاهد شکوفایی اقتصاد گردشگری و صنایعدستی استان باشیم، همانطور که در بازه زمانی سال ۱۳۹۵، تجربه مثبت رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه هتلها و بومگردیها را شاهد بودیم و باور داریم که با رویکرد تعاملی، میتوانیم آن رونق را دوباره احیا کنیم.
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