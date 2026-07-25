نصب تابلو معرفی روستای هدف گردشگری جوین در جاده تهران مشهد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن عربی روز شنبه 3 مرداد ماه 1405 با اعلام این خبر گفت: نصب تابلو پیش‌آگاهی معرفی روستای هدف گردشگری جوین در پلیس راه سرخه بر اساس دستورالعمل‌های مشترک وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است تا ضمن حفظ هویت بصری منطقه، کیفیت خدمات‌رسانی و اطلاع‌رسانی به مسافران و گردشگران ارتقا یابد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه با تأکید بر نقش کلیدی این تابلوها در توسعه پایدار گردشگری افزود: نصب تابلوهای راهنما در نقاط استراتژیک، باعث انسجام شبکه مقاصد گردشگری و تشویق مسافران به توقف در مناطق کمتر شناخته‌شده می‌شود که این امر مستقیماً به توسعه اقتصاد گردشگری شهرستان کمک خواهد کرد.

او در معرفی ویژگی‌های منحصربه‌فرد این روستا اظهار کرد: روستای تاریخی جوین که با شماره ۶۴۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، نمونه‌ای شاخص از ترکیب خلاقانه معماری دست‌کند و بناهای ساخته‌شده با مصالح سنتی است.

عربی تصریح کرد: خانه‌های این روستا که در نگاه اول پلکانی به نظر می‌رسند، با تکنیک‌های سکوچینی سنگی، دیوارهای خشتی و سقف‌های تیرپوش، فضایی تماشایی و متفاوت را برای گردشگران فراهم کرده‌اند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه در پایان خاطرنشان کرد: این روستا در ۴۵ کیلومتری شهر سمنان، ۳۰ کیلومتری شهرستان سرخه و ۱۹۰ کیلومتری تهران واقع شده و دسترسی مناسبی برای گردشگران پایتخت‌نشین دارد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، یکی از اولویت‌های اصلی ما است و در تلاشیم با تداوم این مسیر و بهبود نشانگرهای راهنما، زمینه حضور هدفمندتر و ماندگارتر گردشگران داخلی و خارجی را در این منطقه فراهم کنیم.

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