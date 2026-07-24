همدان؛ سرزمین شکوه، هنر و طبیعت

احمد رجبی راغب کارشناس حوزه گردشگری و رسانه در یادداشتی نوشت: همدان، فقط یک شهر نیست؛ روایت زنده‌ای از تاریخ، تمدن، هنر و طبیعت است.

همدان، این کهن‌دیار پرآوازه، نه‌تنها یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران، بلکه نمادی از پیوستگی تاریخ، تمدن، فرهنگ و زیبایی در ایران‌زمین است. شهری که نامش با شکوه تاریخ، اصالت فرهنگ و جلوه‌های بی‌بدیل طبیعی گره خورده و به‌درستی عنوان «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» را بر خود دارد. همدان، شهری است که در هر گوشه آن می‌توان ردپای تاریخ، هنر و زندگی را در کنار هم تماشا کرد؛ شهری که گذشته پرافتخار و امروز پویای آن، مقصدی دل‌انگیز برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم ساخته است.

این استان پهناور و فرهنگ‌پرور، گنجینه‌ای از جاذبه‌های متنوع گردشگری را در خود جای داده است؛ از آثار تاریخی و یادگارهای کهن گرفته تا مناظر طبیعی چشم‌نواز، صنایع‌دستی اصیل و مجموعه‌های تفریحی و توریستی کم‌نظیر. همین تنوع و غنای گردشگری باعث شده همدان در شمار مهم‌ترین و جذاب‌ترین مقاصد سفر در کشور قرار گیرد و اکنون در فصل تابستان فصل گردشگری این دیار پذیرای گردشگران است.

در میان این ظرفیت‌های درخشان، لالجین همچون نگینی جهانی می‌درخشد؛ شهر جهانی سفال که خاک را با دستان هنرمند مردمانش به اثری ماندگار از زیبایی و هویت تبدیل کرده است. سفال لالجین، تنها یک صنعت یا هنر نیست، بلکه روایت زنده‌ای از ذوق، اصالت و استمرار فرهنگ ایرانی است؛ روایتی که نام همدان را در عرصه جهانی نیز پرآوازه کرده است.

ملایر نیز با عنوان پرافتخار شهر جهانی مبل و منبت، جلوه‌ای دیگر از هنر ایرانی را به نمایش می‌گذارد؛ شهری که در آن چوب، با هنر دست استادکاران، جان می‌گیرد و به اثری فاخر، چشم‌نواز و ماندگار بدل می‌شود. مبل و منبت ملایر، نماد پیوند هنر، اقتصاد و هویت فرهنگی است و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌شمار می‌آید.

از دیگر جاذبه‌های شگفت‌انگیز این استان، غار بین‌المللی علیصدر است؛ شاهکاری بی‌بدیل از طبیعت که در دل کوه، جهانی از راز و زیبایی را نهفته دارد. این غار آبی شگفت‌انگیز، با دالان‌های گسترده، آب‌های زلال و فضایی خیال‌انگیز، تجربه‌ای متفاوت و فراموش‌نشدنی را درمجتمع علیصدر با تمامی امکانات رفاهی و تفریحی و اقامتی برای هر گردشگر رقم می‌زند و بی‌تردید یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های طبیعی ایران و جهان به شمار می‌رود.

اما در میان این همه شکوه، اگر به دنبال تجربه‌ای فراتر از یک سفر معمولی باشید، باید به سوی «بام همدان» قدم بگذارید؛ یعنی مجتمع تفریحی توریستی عباس‌آباد.

عباس‌آباد تنها یک مقصد گردشگری نیست، بلکه پناهگاهی برای کسانی است که به دنبال پیوند میان طبیعت بکر و شکوه معماری هستند. در این مجتمع، تجربه‌ی اقامت به معنای واقعی کلمه، رنگ و بویی متفاوت دارد. ویلاهای سنگی عباس‌آباد با معماری اصیل و دلفریب خود، گویی از دل کوه‌ها برآمده‌اند تا آرامشی بی‌نظیر را به میهمانان هدیه دهند.

اقامت در این ویلاهای سنگی، برای شما دو جهان متفاوت را در یک قاب به ارمغان می‌آورد:

از یک سو، در سکوت و آرامش صبحگاه، شاهد منظره‌ی خیره‌کننده و دره زیبای گنجنامه هستید؛ جایی که طبیعت با تمام شکوه و راز خود، پیش چشم شما خودنمایی می‌کند و روحی تازه به جانتان می‌دمد.

و از سوی دیگر، با گذشت روز و فرارسیدن غروب، به نظاره‌گر جلوه‌ی زیبای شهر بدل می‌شوید؛ گویی شهر همدان زیر پای شما گسترده شده و تماشای چراغ‌های پراکنده و زیبایی‌های شهری از این ارتفاع، تجربه‌ای جادویی و رویایی است که هرگز از یاد نخواهد رفت.

این ترکیب بی‌نظیر از تماشای عمیق‌ترین مناظر طبیعی (دره گنجنامه) و تماشای چشم‌اندازهای شهری از فراز بام همدان، مجتمع عباس‌آباد را به مکانی متمایز برای گردشگران، زوج‌های عاشق و خانواده‌هایی که به دنبال آرامش و شکوه هستند، تبدیل کرده است.

این مجموعه ارزشمند، با ظرفیت‌های بالای گردشگری و تفریحی، یکی از مهم‌ترین محورهای معرفی همدان در سطح ملی و بین‌المللی است. عباس‌آباد نه‌تنها یک تفرجگاه، بلکه نمادی از توانمندی همدان در خلق تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران است؛ تجربه‌ای که در آن، شهر از فراز ارتفاعات، زیباتر و باشکوه‌تر از همیشه دیده می‌شود.

همدان امروز، استانی است که تاریخ را در آغوش دارد، هنر را در دل پرورانده و طبیعت را با سخاوت به گردشگران خود هدیه می‌دهد. از لالجین تا ملایر، از علیصدر تا عباس‌آباد، هر نقطه از این استان، قصه‌ای شنیدنی از فرهنگ، زیبایی و افتخار ایرانی را روایت می‌کند. بی‌تردید، معرفی شایسته و هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند جایگاه همدان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور بیش از پیش تثبیت کرده و این دیار کهن را در مسیر شکوفایی، رونق و توسعه پایدار قرار دهد.

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