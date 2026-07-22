به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احد آزادی‌خواه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، در دیدار با علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران‌شناسی، از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش علمی–تاریخی با محوریت «کریم‌خان زند و ارگ نوشیجان» یا «ترکیبی از مادها تا زندیه» خبر داد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملایر دارای ثبت دو برند جهانی در یونسکو و فائو است که این شهرستان را دارای ظرفیت‌های بین‌المللی در جذب توریست و توسعه صنعت گردشگری کرده است.

او تأکید کرد: با بهره‌گیری از هویت ملی و تاریخی، همچون نگاه شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، می‌توانیم این فرصت ارزشمند را به نمایش بگذاریم.

در ادامه علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران‌شناسی با استناد به آیات قرآن و رویکرد تعاملی اسلام و ایران‌شناسی، از پیشنهاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین آزادی‌خواه استقبال و آمادگی بنیاد ایران‌شناسی را برای همکاری علمی، پژوهشی و رسانه‌ای در جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تاریخی اعلام کرد.

در این نشست مجید فرجی شهردار ملایر، محمد بشیر گنبد رئیس دانشگاه ملایر، ابراهیم جلیلی رئیس اداره میراث‌فرهنگی ملایر و محسن جانجان مسئول شعبه ایران‌شناسی استان همدان حضور داشتند.

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