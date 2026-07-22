۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۵

نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی:

همایش «مادها تا زندیه» در ملایر برگزار می‌شود 

همایش «مادها تا زندیه» در ملایر برگزار می‌شود 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی از برگزاری همایش «مادها تا زندیه» در این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احد آزادی‌خواه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، در دیدار با علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران‌شناسی، از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش علمی–تاریخی با محوریت «کریم‌خان زند و ارگ نوشیجان» یا «ترکیبی از مادها تا زندیه» خبر داد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملایر دارای ثبت دو برند جهانی در یونسکو و فائو است که این شهرستان را دارای ظرفیت‌های بین‌المللی در جذب توریست و توسعه صنعت گردشگری کرده است.  

او تأکید کرد: با بهره‌گیری از هویت ملی و تاریخی، همچون نگاه شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، می‌توانیم این فرصت ارزشمند را به نمایش بگذاریم.

در ادامه علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایران‌شناسی با استناد به آیات قرآن و رویکرد تعاملی اسلام و ایران‌شناسی، از پیشنهاد حجت‌الاسلام‌والمسلمین آزادی‌خواه استقبال و آمادگی بنیاد ایران‌شناسی را برای همکاری علمی، پژوهشی و رسانه‌ای در جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تاریخی اعلام کرد.

در این نشست مجید فرجی شهردار ملایر، محمد بشیر گنبد رئیس دانشگاه ملایر، ابراهیم جلیلی رئیس اداره میراث‌فرهنگی ملایر و محسن جانجان مسئول شعبه ایران‌شناسی استان همدان حضور داشتند.

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کد خبر 1405043102394
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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