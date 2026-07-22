۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲

فرماندار عنوان کرد:

بازار سنتی همدان، محور توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهر 

بازار سنتی همدان، محور توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهر 

فرماندار شهرستان همدان با تأکید بر جایگاه تاریخی و اقتصادی بازار سنتی به عنوان قلب تپنده شهر، گفت: حفظ و صیانت از بافت تاریخی بازار در کنار تسهیل فعالیت‌های اقتصادی برای کسبه، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید درویشی چهارشنبه ۳۱ تیر در دومین کارگروه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان همدان، اظهار کرد: راسته‌بازارها در توسعه صنعت گردشگری و رونق صنایع‌دستی شهر نقش بسزایی دارند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. 

فرماندار شهرستان همدان تأکید کرد: باید با هم‌افزایی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، میراث‌فرهنگی و تشکل‌های صنفی، برای رفع موانع موجود از جمله مسائل ایمنی، بهسازی زیرساخت‌ها و مدیریت ترافیک محدوده بازار برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد.

او خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، شاهد ارتقای وضعیت فعلی بازار و افزایش رضایت‌مندی کسبه و گردشگران باشیم.

قابل ذکر است؛ در این جلسه، نمایندگان کسبه و اصناف به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در خصوص فعالیت در راسته‌بازارها پرداختند، همچنین مقرر شد دستگاه‌های مسئول با تشکیل کمیته‌های تخصصی، پیشنهادات مطرح شده را بررسی و در نشست‌های آتی برای تصویب نهایی و اجرا ارائه کنند.

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کد خبر 1405043102371
آزاده صفی
دبیر محمد آوخ

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