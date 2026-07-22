بازار سنتی همدان، محور توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهر 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید درویشی چهارشنبه ۳۱ تیر در دومین کارگروه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان همدان، اظهار کرد: راسته‌بازارها در توسعه صنعت گردشگری و رونق صنایع‌دستی شهر نقش بسزایی دارند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

فرماندار شهرستان همدان تأکید کرد: باید با هم‌افزایی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، میراث‌فرهنگی و تشکل‌های صنفی، برای رفع موانع موجود از جمله مسائل ایمنی، بهسازی زیرساخت‌ها و مدیریت ترافیک محدوده بازار برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد.

او خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، شاهد ارتقای وضعیت فعلی بازار و افزایش رضایت‌مندی کسبه و گردشگران باشیم.

قابل ذکر است؛ در این جلسه، نمایندگان کسبه و اصناف به بیان دغدغه‌ها و چالش‌های خود در خصوص فعالیت در راسته‌بازارها پرداختند، همچنین مقرر شد دستگاه‌های مسئول با تشکیل کمیته‌های تخصصی، پیشنهادات مطرح شده را بررسی و در نشست‌های آتی برای تصویب نهایی و اجرا ارائه کنند.

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