به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید درویشی سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در جلسه بررسی وضعیت و فرآیند اخذ استانداردسازی تله‌کابین گنجنامه، با اشاره به جایگاه ویژه این مجموعه تفریحی و گردشگری در صنعت گردشگری همدان، اظهار کرد: تله‌کابین گنجنامه یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری استان به شمار می‌رود و نقش مؤثری در جذب گردشگران و رونق اقتصادی منطقه دارد، از این رو فراهم‌سازی شرایط لازم برای فعالیت ایمن، استاندارد و پایدار این مجموعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرماندار شهرستان همدان با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی و سلامت گردشگران، تأمین امنیت و سلامت بازدیدکنندگان را خط قرمز فرمانداری دانست و بر ضرورت تسریع در رفع نواقص فنی و تکمیل فرآیندهای قانونی مربوط به بهره‌برداری از تله‌کابین گنجنامه تأکید کرد.

او با تأکید بر اینکه امنیت و سلامت گردشگران باید در تمامی مراحل بهره‌برداری مورد توجه قرار گیرد، افزود: تمامی اقدامات مرتبط با راه‌اندازی و فعالیت این مجموعه باید با نظارت دقیق اداره‌کل استاندارد و در چارچوب کامل ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی انجام شود تا زمینه ارائه خدمات مطلوب و مطمئن به گردشگران و هموطنان فراهم شود.

درویشی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تسریع در روند رفع نواقص موجود تأکید کرد و گفت: تکمیل فرآیندهای قانونی و فنی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل الزامات تخصصی دنبال شود تا امکان بهره‌برداری ایمن و پایدار از این مجموعه گردشگری فراهم شود.

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی متولی با تعامل، هماهنگی و پیگیری مستمر، اقدامات لازم را برای رفع موانع موجود و تکمیل فرآیندهای مورد نیاز در بازه زمانی تعیین‌شده به انجام رسانند.

این جلسه به ریاست فرماندار شهرستان همدان و با حضور معاون دادستان همدان، مدیرکل استاندارد، معاونان گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، سرمایه‌گذار مجتمع تفریحی ـ گردشگری تله‌کابین گنجنامه و مجید جهانگیریان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان همدان برگزار شد.

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