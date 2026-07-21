بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده، امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست انجمن میراثفرهنگی استان همدان اظهار کرد: انجمنهای میراثفرهنگی بستری برای همافزایی و تعامل میان دستگاههای مختلف هستند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مشارکتهای مردمی بتوانیم از داشتههای ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان حفاظت کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به استقبال گسترده مردم از عضویت در انجمنهای میراثفرهنگی افزود: خوشبختانه در سراسر استان علاقهمندان بسیاری وجود دارند که آمادهاند در قالب انجمنهای میراثفرهنگی در مسیر حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و این ظرفیت مردمی یکی از مهمترین پشتوانههای صیانت از میراثفرهنگی استان به شمار میرود.
او ارتقای مشارکت مردمی در حفاظت از میراثفرهنگی، توسعه فعالیتهای آموزشی و ترویجی، شناسایی و معرفی آثار و ظرفیتهای فرهنگی استان، گسترش همکاری با دستگاههای اجرایی، پیشگیری از تخریب و حفاریهای غیرمجاز، تقویت گردشگری فرهنگی و مستندسازی فعالیتهای انجمنها را از مهمترین اهداف این برنامه برشمرد.
معصومعلیزاده با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی و فرهنگسازی در این حوزه، خاطرنشان کرد: حضور فعال در رسانهها، صداوسیما، فضای مجازی و محافل عمومی برای ترویج فرهنگ حفاظت از میراثفرهنگی نقش مهمی در این امر دارد چراکه هرچه سطح آگاهی عمومی افزایش یابد، میزان مشارکت مردم و حفاظت از آثار تاریخی نیز بیشتر خواهد شد.
او از راهاندازی شبکه استانی میراثبانان افتخاری خبر داد و گفت: یکی از مهمترین برنامههای پیشبینیشده، سازماندهی نیروهای داوطلب در سطح استان، شهرستانها، بخشها و روستاهای دارای آثار تاریخی است تا یک شبکه منسجم مردمی برای حفاظت از میراثفرهنگی شکل گیرد، این میراثبانان افتخاری بهعنوان بازوی مردمی انجمنها نقش مؤثری در پایش، حفاظت و جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی ایفا خواهند کرد.
معصومعلیزاده با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: علاوه بر استفاده از ظرفیتهای مردمی، باید از فناوریهای روز نیز بهره ببریم، در همین راستا از فرمانداران درخواست شده است با تخصیص اعتبارات مورد نیاز در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها، زمینه استفاده از فناوریهای هوشمند، اینترنت اشیا، سنسورهای لرزشی و سامانههای پایش لحظهای را در محوطهها، تپهها و بناهای تاریخی استان فراهم کنند تا امکان رصد و مراقبت مستمر از این آثار ایجاد شود.
او تشکیل کارگروه مشترک میان انجمنهای میراثفرهنگی، یگان حفاظت، دستگاه قضایی، فراجا، منابع طبیعی و شهرداریها را از دیگر برنامههای مهم این حوزه دانست و افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، پیشگیری و مقابله با جرائم حوزه میراثفرهنگی، شناسایی و پایش مناطق مستعد حفاری غیرمجاز، جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در حریم آثار تاریخی و مقابله با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: استفاده از ظرفیت خیرین، اعتبارات دولتی، مسئولیتهای اجتماعی، شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها، نهادهای عمومی و همچنین ظرفیت وقف از جمله راهکارهای پیشبینیشده برای حمایت از برنامههای انجمنهای میراثفرهنگی است.
معصومعلیزاده در پایان از تشکیل کارگروه دائمی پیشگیری از جرائم علیه میراثفرهنگی با حضور دستگاههای مرتبط خبر داد و گفت: این کارگروه بهعنوان مرجع هماهنگی، سیاستگذاری، برنامهریزی، پایش و ارزیابی اقدامات حفاظتی فعالیت خواهد کرد تا از وقوع جرائم در حوزه میراثفرهنگی پیشگیری شده و حفاظت از آثار تاریخی استان بیش از پیش تقویت شود.
این نشست با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران سراسر استان (بهصورت وبیناری) برگزار شد و موضوعات مرتبط مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
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