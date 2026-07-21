۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۶

معاون گردشگری استان همدان:

مطالعه زنجیره ارزش گردشگری، نقشه راه توسعه هدفمند این صنعت است

مطالعه زنجیره ارزش گردشگری، نقشه راه توسعه هدفمند این صنعت است

معاون گردشگری استان همدان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی یکپارچه برای توسعه گردشگری استان اظهار کرد: زنجیره ارزش گردشگری به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرآیندهای به‌هم‌پیوسته گفته می‌شود که از مرحله شناسایی ظرفیت‌ها و تولید محصول گردشگری تا ارائه خدمات به گردشگر، بازاریابی، فروش و ایجاد تجربه مطلوب برای مسافر را دربرمی‌گیرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار سه‌شنبه ۳۰ تیر در جلسه بررسی مطالعات زنجیره ارزش گردشگری استان همدان، بیان کرد: این رویکرد کمک می‌کند همه حلقه‌های مؤثر در صنعت گردشگری، از بخش دولتی و سیاست‌گذاران گرفته تا اقامتگاه‌ها، مراکز پذیرایی، حمل‌ونقل، راهنمایان گردشگری، صنایع‌دستی و جوامع محلی، در یک چارچوب هماهنگ دیده شوند.

معاون گردشگری استان همدان افزود: تحلیل زنجیره ارزش گردشگری به ما این امکان را می‌دهد که نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر توسعه گردشگری استان را شناسایی کرده و برای افزایش ارزش‌آفرینی، ارتقای کیفیت خدمات، تقویت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران برنامه‌ریزی کنیم.

او اضافه کرد: گردشگری تنها محدود به بازدید از جاذبه‌ها نیست، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند بر اشتغال، درآمد خانوارهای محلی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و توسعه منطقه‌ای اثرگذار باشد.  

خاکسار تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در راستای حرکت به سمت توسعه علمی و پایدار گردشگری، انجام مطالعه زنجیره ارزش راهبردی گردشگری استان را در دستور کار قرار داده است تا ضمن ترسیم وضعیت موجود، ظرفیت‌های رقابتی همدان شناسایی و برنامه‌های عملیاتی برای تکمیل این زنجیره تدوین شود.

معاون گردشگری استان همدان تصریح کرد: این مطالعه می‌تواند زمینه تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی استان به یک شبکه منسجم گردشگری و افزایش نقش این صنعت در توسعه اقتصادی همدان را فراهم کند. 

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کد خبر 1405043002191
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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