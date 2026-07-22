کیفیت خدمات و رضایت گردشگران در اولویت قرار دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار چهارشنبه ۳۱ تیر در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان، اظهار کرد: تمرکز اصلی مدیریت استان بر ارائه خدمات مناسب و مدیریت سفرها به ویژه در ایام پیک سفر است.

معاون گردشگری استان همدان افزود: در ماه‌های گذشته همزمان با شرایط بحرانی کشور، اقدامات شایسته‌ای با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی استان انجام شد و آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری فراهم بود.

او ادامه داد: فضاهای اضطراری برای اسکان و مدیریت شرایط احتمالی آماده‌سازی شد تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، امکان ارائه خدمات فوری وجود داشته باشد.

خاکسار تصریح کرد: هم اکنون هماهنگی و آمادگی کامل در سطح استان وجود دارد و تمامی دستگاه‌های مرتبط در حالت آماده‌باش قرار داشتند.

معاون گردشگری استان همدان با بیان اینکه گردشگری استان در چهار ماه گذشته همچنان پویا بوده است، گفت: بهره‌برداران، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های گردشگری ایفا کردند.

خاکسار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایام بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در این ایام پای کار بودند و اقدامات متعددی از جمله فضاسازی اماکن تاریخی، مراکز خدماتی و مجتمع‌های بین‌راهی انجام شد.

معاون گردشگری استان همدان با اشاره به افزایش بازرسی‌ و نظارت‌ بر مراکز ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در ایام پیک سفر، گفت: هدف از این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات، جلوگیری از تخلفات احتمالی و کاهش نارضایتی‌ها بود که خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، شرایط مطلوبی برای ارائه خدمات به گردشگران فراهم شد و استان توانست این دوره را با کمترین میزان شکایت و نارضایتی پشت سر بگذارد.

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