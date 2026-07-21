به گزارش خبرنگار میراثآریا، حمیدرضا حیدری سهشنبه ۳۰ تیر در نشست انجمن میراثفرهنگی استان همدان بیان کرد: با توجه به محدود بودن نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی استان و تعداد بالای آثار تاریخی، نیازمند مشارکت انجمنهای میراثفرهنگی و دوستداران میراث به عنوان یکی از مهمترین پشتوانههای ادارهکل میراثفرهنگی در حوزه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی اهمیت ویژهای دارد.
معاون میراثفرهنگی استان همدان ادامه داد: با وجود این ظرفیت ارزشمند مردمی، همچنان نیاز به توسعه شبکه مشارکتهای مردمی وجود دارد و راهاندازی شبکه استانی میراثبانان افتخاری با هدف افزایش تعداد اعضا و ارتقای پوشش حفاظتی در سراسر استان در دستور کار قرار گرفته است.
او خاطرنشان کرد: جمعبندی عملکرد سالهای اخیر نشان میدهد انجمنهای میراثفرهنگی به یکی از ارکان اصلی مشارکت اجتماعی در حفاظت از میراثفرهنگی استان تبدیل شدهاند و توسعه آموزشهای تخصصی، تقویت همکاری دستگاههای اجرایی و افزایش مشارکت جوامع محلی میتواند نقش و کارکرد این انجمنها را بیش از پیش ارتقا دهد.
حیدری با اشاره به ضرورت احیا و تقویت انجمنهای میراثفرهنگی تصریح کرد: کمبود نیروهای حفاظتی، گستردگی آثار تاریخی، محدودیت امکانات و ظرفیت بالای نیروهای داوطلب و افتخاری از مهمترین دلایل ضرورت توسعه و تقویت این انجمنها در استان است.
او مهمترین چالشهای پیش روی انجمنهای میراثفرهنگی را محدودیت منابع مالی و امکانات پشتیبانی، کمبود اعتبارات آموزشی، نبود آموزشهای تخصصی و مستمر در حوزه ضوابط حقوقی، نحوه مواجهه با حفاریهای غیرمجاز، شیوههای گزارشدهی و مستندسازی، چالشهای حقوقی و امنیتی در فرآیند گزارش تخلفات، ضعف هماهنگی بینبخشی و همچنین کاهش انگیزه و مشارکت عمومی در بلندمدت عنوان کرد.
حیدری با بیان اینکه برگزاری دورههای آموزشی تخصصی میتواند تأثیر قابل توجهی در افزایش دانش و اثربخشی اعضای انجمنهای میراثفرهنگی داشته باشد، گفت: برگزاری جلسات تخصصی در شهرستانها، کشف و ضبط آثار تاریخی، همکاری در شناسایی تخلفات، رونمایی و بهروزرسانی کارتهای ضابطان خاص دادگستری، بازدیدهای مشترک با یگان حفاظت، آموزش نیروهای حفاظتی، کشف حفاریهای غیرمجاز، انعقاد تفاهمنامههای همکاری با آموزش و پرورش، اجرای برنامههای آموزشی در بستر بازدیدهای میدانی و آشنایی دانشآموزان، دانشجویان و علاقهمندان با میراثفرهنگی از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
او خاطرنشان کرد: تعامل مستمر با آموزش و پرورش و بهرهگیری از ظرفیت آموزش میدانی یکی از مؤثرترین روشها برای ارتقای فرهنگ حفاظت از میراثفرهنگی در میان نسل جوان محسوب میشود و این برنامهها با جدیت در سطح استان دنبال خواهد شد.
معاون میراثفرهنگی استان همدان در پایان تأکید کرد: حفاظت از میراثفرهنگی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و توسعه شبکه میراثبانان افتخاری، تقویت آموزشها، افزایش هماهنگی بین دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی، مسیر دستیابی به حفاظت پایدار از آثار تاریخی و فرهنگی استان همدان را هموار خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما