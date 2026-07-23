بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری، در این جلسه با تأکید بر اهمیت اقتصاد گردشگری، گفت: گردشگری امروز تنها یک فعالیت فرهنگی یا خدماتی نیست، بلکه یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی به شمار میرود و نیازمند نگاه اقتصادی و توسعهمحور است.
او با اشاره به ضرورت معرفی هدفمند ظرفیتهای گردشگری استان افزود: همدان از جاذبههای ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و معرفی هدفمند این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در رونق سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت چرخه اقتصاد گردشگری استان داشته باشد.
حسینی بر ضرورت بهرهگیری از ایدههای نو و رویکردهای خلاقانه در سه حوزه تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید تفکر نو و نگاه آیندهنگر به این حوزهها تزریق شود و از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و صاحبنظران برای ارائه راهکارهای نوآورانه بهره گرفت.
او حضور سرمایهگذاران را یکی از الزامات توسعه این بخشها دانست و تصریح کرد: فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت سرمایهگذاران در این حوزهها میتواند به ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی، اشتغالزایی و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای موجود استان منجر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به نقش مراکز علمی و دانشگاهی در توسعه استان خاطرنشان کرد: همافزایی میان دانشگاه و بخش خصوصی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چراکه پیوند دانش، پژوهش و تجربههای اجرایی میتواند مسیر حل مسائل و اجرای طرحهای توسعهای را هموارتر کند.
در ادامه علی خاکسار، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان، بیان کرد: شورای راهبردی با هدف بهرهگیری از ظرفیت فکری نخبگان، صاحبنظران و افراد دارای تجربه و دانش شکل گرفته است تا بتوان از توانمندیهای علمی، تخصصی و اجرایی این افراد در مسیر توسعه استان بهره برد.
او افزود: مأموریت اصلی این شورا اندیشیدن به مسائل راهبردی، ارائه ایدههای نو، ترسیم افقهای آینده، پیشنهاد راهکارهای عملیاتی و کمک به سیاستگذاری برای ارتقای سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است و انتظار میرود خروجی جلسات شورا در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای کلان استان مورد استفاده قرار گیرد.
معاون گردشگری استان همدان با بیان اینکه اعضای این شورا از سرمایههای فکری استان به شمار میروند، تصریح کرد: نخبگان، صاحبنظران و افراد دارای تجربه و دانش در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این شورا حضور دارند تا با نگاهی ملی، فرابخشی و آیندهنگر در مسیر توسعه استان نقشآفرینی کنند و با همافزایی فکری، زمینهساز ارائه راهکارهای مؤثر برای حل مسائل موجود باشند.
خاکسار تأکید کرد: بیان مسائل، چالشها و مشکلات موجود، مقدمهای ضروری برای تصمیمسازی و برنامهریزی است، از اینرو لازم است ایدههای نو و پیشنهادهای عملیاتی مورد توجه جدی اعضا قرار گیرد.
او ادامه داد: ضروری است سه کمیته تخصصی در ذیل شورای راهبردی تشکیل شود تا علاوه بر اعضای اصلی شورا، سایر صاحبنظران، فعالان و متخصصان هر حوزه نیز بتوانند در فرآیند تولید فکر، بررسی کارشناسی موضوعات و ارائه پیشنهادهای تخصصی مشارکت کنند.
معاون گردشگری استان همدان اضافه کرد: حاصل فعالیتها و جمعبندیهای این کمیتههای تخصصی میتواند در جلسات شورای راهبردی مطرح و بررسی شود تا تصمیمات شورا بر پایه مطالعات کارشناسی، دیدگاههای تخصصی و نظرات طیف گستردهتری از فعالان هر حوزه اتخاذ شود.
خاکسار با تأکید بر ضرورت اثربخشی فعالیتهای شورا خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم این شورا به یک اتاق فکر واقعی برای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تبدیل شود و بتواند نتایج ارزشمندی در حوزه تصمیمسازی، سیاستگذاری و حل مسائل استان به همراه داشته باشد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار فعالیتهای تخصصی، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و تقویت مشارکت فعالان سه حوزه، شورای راهبردی به مرجع تولید ایده، همافزایی و ارائه راهکارهای مؤثر برای توسعه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان تبدیل شود.
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