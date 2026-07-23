۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۷

شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در همدان برگزار شد

شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در همدان برگزار شد

نخستین شورای راهبردی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری نخبگان و فعالان سه حوزه برای تصمیم‌سازی، ارائه راهکارهای عملیاتی و ترسیم افق‌های آینده این حوزه‌ها تشکیل شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان چهارشنبه ۳۱ تیرماه جاری، در این جلسه با تأکید بر اهمیت اقتصاد گردشگری، گفت: گردشگری امروز تنها یک فعالیت فرهنگی یا خدماتی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی به شمار می‌رود و نیازمند نگاه اقتصادی و توسعه‌محور است.

او با اشاره به ضرورت معرفی هدفمند ظرفیت‌های گردشگری استان افزود: همدان از جاذبه‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رونق سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت چرخه اقتصاد گردشگری استان داشته باشد.

حسینی بر ضرورت بهره‌گیری از ایده‌های نو و رویکردهای خلاقانه در سه حوزه تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید تفکر نو و نگاه آینده‌نگر به این حوزه‌ها تزریق شود و از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و صاحب‌نظران برای ارائه راهکارهای نوآورانه بهره گرفت.

او حضور سرمایه‌گذاران را یکی از الزامات توسعه این بخش‌ها دانست و تصریح کرد: فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود استان منجر شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به نقش مراکز علمی و دانشگاهی در توسعه استان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دانشگاه و بخش خصوصی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چراکه پیوند دانش، پژوهش و تجربه‌های اجرایی می‌تواند مسیر حل مسائل و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را هموارتر کند.

در ادامه علی خاکسار، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، بیان کرد: شورای راهبردی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت فکری نخبگان، صاحب‌نظران و افراد دارای تجربه و دانش شکل گرفته است تا بتوان از توانمندی‌های علمی، تخصصی و اجرایی این افراد در مسیر توسعه استان بهره برد.

او افزود: مأموریت اصلی این شورا اندیشیدن به مسائل راهبردی، ارائه ایده‌های نو، ترسیم افق‌های آینده، پیشنهاد راهکارهای عملیاتی و کمک به سیاست‌گذاری برای ارتقای سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و انتظار می‌رود خروجی جلسات شورا در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان استان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون گردشگری استان همدان با بیان اینکه اعضای این شورا از سرمایه‌های فکری استان به شمار می‌روند، تصریح کرد: نخبگان، صاحب‌نظران و افراد دارای تجربه و دانش در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شورا حضور دارند تا با نگاهی ملی، فرابخشی و آینده‌نگر در مسیر توسعه استان نقش‌آفرینی کنند و با هم‌افزایی فکری، زمینه‌ساز ارائه راهکارهای مؤثر برای حل مسائل موجود باشند.

خاکسار تأکید کرد: بیان مسائل، چالش‌ها و مشکلات موجود، مقدمه‌ای ضروری برای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی است، از این‌رو لازم است ایده‌های نو و پیشنهادهای عملیاتی مورد توجه جدی اعضا قرار گیرد.

او ادامه داد: ضروری است سه کمیته تخصصی در ذیل شورای راهبردی تشکیل شود تا علاوه بر اعضای اصلی شورا، سایر صاحب‌نظران، فعالان و متخصصان هر حوزه نیز بتوانند در فرآیند تولید فکر، بررسی کارشناسی موضوعات و ارائه پیشنهادهای تخصصی مشارکت کنند.

معاون گردشگری استان همدان اضافه کرد: حاصل فعالیت‌ها و جمع‌بندی‌های این کمیته‌های تخصصی می‌تواند در جلسات شورای راهبردی مطرح و بررسی شود تا تصمیمات شورا بر پایه مطالعات کارشناسی، دیدگاه‌های تخصصی و نظرات طیف گسترده‌تری از فعالان هر حوزه اتخاذ شود.

خاکسار با تأکید بر ضرورت اثربخشی فعالیت‌های شورا خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم این شورا به یک اتاق فکر واقعی برای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تبدیل شود و بتواند نتایج ارزشمندی در حوزه تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و حل مسائل استان به همراه داشته باشد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار فعالیت‌های تخصصی، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و تقویت مشارکت فعالان سه حوزه، شورای راهبردی به مرجع تولید ایده، هم‌افزایی و ارائه راهکارهای مؤثر برای توسعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تبدیل شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050100011
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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