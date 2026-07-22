بهگزارش خبرنگار میراث آریا، کارشناسان حوزه صنایعدستی استان روز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ با حضور در روستای گرمارود سینا، ضمن انجام بازدید پیشینی از فعالیت هنرآموختگان، آزمون مهارتسنجی رشته گلیمبافی را برگزار کردند.
در این ورکشاپ، مهارت ۳۷ نفر از هنرآموختگان رشته گلیمبافی مورد ارزیابی قرار گرفت و صلاحیت حرفهای آنان برای ورود به مرحله دریافت مجوز تولید در حوزه صنایعدستی تأیید شد.
این فرآیند با هدف سنجش توانمندیهای عملی هنرآموختگان، هدایت آنان به مسیر فعالیت حرفهای و فراهمسازی زمینه اخذ مجوز تولید و اشتغال در حوزه صنایعدستی انجام شد.
هنرآموختگان پس از گذراندن دورههای آموزشی، کسب مهارتهای لازم و طی مراحل قانونی، امکان دریافت مجوز فعالیت و ورود به عرصه تولید را خواهند داشت.
روستای گرمارود سینا با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی، پیشینه غنی در هنرهای سنتی بهویژه گلیمبافی و چادرشببافی و همچنین بهرهمندی از نیروهای انسانی مستعد، یکی از مناطق دارای ظرفیت بالا برای توسعه صنایعدستی در استان قزوین به شمار میرود.
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