۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱

راه‌اندازی رشته گردشگری در مدارس شهرستان آوج

راه‌اندازی رشته گردشگری در مدارس شهرستان آوج

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از راه‌اندازی رشته گردشگری برای نخستین‌بار در مقطع متوسطه شهرستان آوج خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه گردشگری پایدار و ایجاد اشتغال در یکی از مناطق مستعد گردشگری استان دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به راه‌اندازی رشته گردشگری در مدارس مقطع متوسطه  شهرستان آوج گفت: با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان آوج و ضرورت تربیت نیروهای متخصص برای توسعه و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، مجوز ایجاد این رشته در مقطع متوسطه صادر شده و از سال تحصیلی ۱۴۰۵– ۱۴۰۶ دانش‌آموزان این شهرستان می‌توانند در این رشته تحصیل کنند.

سرپرست میراث‌فرهنگی استان  با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی متخصص امکان‌پذیر نیست، افزود: آموزش اصولی این حوزه از دوران مدرسه، زمینه‌ساز تربیت نسل آینده‌ی مدیران، راهنمایان گردشگری و  کارآفرینان این صنعت خواهد بود.

مهدوی با اشاره به اینکه این رشته با پیگیری اداره آموزش و پرورش و همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آوج راه‌اندازی شده، تصریح کرد: این اقدام نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و متناسب با ظرفیت‌های بومی هر منطقه است.

راه‌اندازی رشته گردشگری در مدارس شهرستان آوج

او شهرستان آوج را یکی از مناطق مستعد گردشگری استان قزوین معرفی کرد و گفت: برخورداری از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، روستاهای هدف گردشگری، آیین‌ها و میراث فرهنگی غنی، ظرفیت‌های کم‌نظیری را برای رونق گردشگری در این شهرستان فراهم کرده است و آموزش نیروهای متخصص می‌تواند به معرفی بهتر این توانمندی‌ها و افزایش حضور گردشگران کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان افزود: معرفی فرصت‌های تحصیلی و شغلی این رشته به دانش‌آموزان و خانواده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا مسئول اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با حضور در دبیرستان‌های شهید حاج‌قاسم سلیمانی شهر آوج و حضرت فاطمه‌الزهرا (س) شهر آبگرم، ضمن تشریح اهداف این رشته، ظرفیت‌های آموزشی، بازار کار و فرصت‌های شغلی آن را برای دانش‌آموزان و والدین تبیین کرد.

مهدوی در پایان ابراز امیدواری کرد با استقبال دانش‌آموزان از این رشته، زمینه تربیت نیروهای توانمند و متخصص، افزایش مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری، حفظ و معرفی شایسته میراث فرهنگی و در نهایت رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در شهرستان آوج بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043102345
فرزانه فتحی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha