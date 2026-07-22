به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به راه‌اندازی رشته گردشگری در مدارس مقطع متوسطه شهرستان آوج گفت: با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان آوج و ضرورت تربیت نیروهای متخصص برای توسعه و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، مجوز ایجاد این رشته در مقطع متوسطه صادر شده و از سال تحصیلی ۱۴۰۵– ۱۴۰۶ دانش‌آموزان این شهرستان می‌توانند در این رشته تحصیل کنند.

سرپرست میراث‌فرهنگی استان با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی متخصص امکان‌پذیر نیست، افزود: آموزش اصولی این حوزه از دوران مدرسه، زمینه‌ساز تربیت نسل آینده‌ی مدیران، راهنمایان گردشگری و کارآفرینان این صنعت خواهد بود.

مهدوی با اشاره به اینکه این رشته با پیگیری اداره آموزش و پرورش و همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آوج راه‌اندازی شده، تصریح کرد: این اقدام نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و متناسب با ظرفیت‌های بومی هر منطقه است.

او شهرستان آوج را یکی از مناطق مستعد گردشگری استان قزوین معرفی کرد و گفت: برخورداری از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، روستاهای هدف گردشگری، آیین‌ها و میراث فرهنگی غنی، ظرفیت‌های کم‌نظیری را برای رونق گردشگری در این شهرستان فراهم کرده است و آموزش نیروهای متخصص می‌تواند به معرفی بهتر این توانمندی‌ها و افزایش حضور گردشگران کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان افزود: معرفی فرصت‌های تحصیلی و شغلی این رشته به دانش‌آموزان و خانواده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین راستا مسئول اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با حضور در دبیرستان‌های شهید حاج‌قاسم سلیمانی شهر آوج و حضرت فاطمه‌الزهرا (س) شهر آبگرم، ضمن تشریح اهداف این رشته، ظرفیت‌های آموزشی، بازار کار و فرصت‌های شغلی آن را برای دانش‌آموزان و والدین تبیین کرد.

مهدوی در پایان ابراز امیدواری کرد با استقبال دانش‌آموزان از این رشته، زمینه تربیت نیروهای توانمند و متخصص، افزایش مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری، حفظ و معرفی شایسته میراث فرهنگی و در نهایت رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در شهرستان آوج بیش از پیش فراهم شود.

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