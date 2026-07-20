جواد حقلطفی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری قزوین در آستانه ثبت جهانی قلعههای الموت در یادداشتی نوشت: ثبت جهانی مجموعه قلعهها و استحکامات دفاعی الموت آغاز مسئولیتی بزرگ برای همه دستگاههای اجرایی استان است؛ مسئولیتی که در آن توسعه زیرساختها باید با حفظ اصالت تاریخی، الزامات حفاظتی و ملاحظات زیستمحیطی همراه باشد.
ثبت جهانی قلعههای الموت، فراتر از یک موفقیت ارزشمند در حوزه میراثفرهنگی، نقطه عطفی در مسیر توسعه متوازن، هویتمحور و آیندهنگر استان قزوین است، این رویداد تاریخی، جایگاه ارزشمند این میراث کمنظیر را در عرصه جهانی تثبیت میکند و در عین حال، مسئولیت ما را در صیانت، احیا و بهرهبرداری خردمندانه از این ظرفیت ملی و بینالمللی دوچندان میسازد.
از منظر مدیریت عمرانی و توسعه منطقهای، ثبت جهانی قلعههای الموت فرصتی استثنایی برای ارتقای زیرساختهای گردشگری، بهبود راههای دسترسی، ساماندهی خدمات عمومی، حفاظت از محیطزیست و تقویت زیرساختهای روستاهای هدف گردشگری به شمار میرود.
تحقق این اهداف، مستلزم برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است تا توسعه منطقه در چهارچوب ضوابط و استانداردهای بینالمللی میراث جهانی رقم بخورد.
تجربه جهانی نشان داده است که ثبت آثار در فهرست میراث جهانی یونسکو، زمانی به توسعه پایدار منجر خواهد شد که حفاظت از اصالت و ارزشهای تاریخی اثر، همزمان با ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی دنبال شود. از اینرو، نگاه ما به الموت، نگاهی صرفاً عمرانی نیست؛ بلکه توسعهای است که در آن حفظ هویت تاریخی، صیانت از طبیعت ارزشمند منطقه، توانمندسازی ساکنان محلی و ایجاد زیرساختهای پایدار، در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند.
ثبت جهانی قلعههای الموت، آغاز مسئولیتی بزرگبرای همه دستگاههای اجرایی استان است؛ مسئولیتی که در آن توسعه زیرساختها باید با حفظ اصالت تاریخی، الزامات حفاظتی و ملاحظات زیستمحیطی همراه باشد. بدون تردید با همافزایی تمامی دستگاهها و مشارکت مردم شریف منطقه، این ظرفیت ارزشمند میتواند به الگویی موفق از توسعه پایدار مبتنی بر میراثفرهنگی تبدیل شود و ضمن ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، جایگاه استان قزوین را در عرصه ملی و بینالمللی بیش از پیش تثبیت کند.
امیدواریم این رویداد تاریخی، سرآغاز فصلی نو در شکوفایی استان قزوین باشد؛ فصلی که در آن میراث گرانسنگ گذشتگان، سرمایهای ماندگار برای آبادانی، پیشرفت و اعتلای نسلهای آینده خواهد بود.
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