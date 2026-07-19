محمد نوذری استاندار قزوین به بهانه برگزاری چهل و هشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو برای ثبت جهانی قلعههای الموت در یادداشتی نوشت: در روزهای آینده یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای قزوین تاریخی رقم خواهد خورد و ثبت جهانی قلعههای الموت در کمیته میراث جهانی بررسی خواهد شد.
ثبت جهانی قلعههای الموت در اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان کره جنوبی، صرفاً افزوده شدن نام یک اثر تاریخی به فهرست میراث جهانی نیست؛ بلکه ورود قزوین به شبکهای از سرمایههای نمادین جهان است. در جامعهشناسی توسعه، میراثفرهنگی تنها بازماندهای از گذشته تلقی نمیشود، بلکه سرمایه اجتماعی و هویتی است که میتواند مسیر آینده یک جامعه را نیز دگرگون سازد و از این منظر، جهانی شدن الموت جهانی شدن بخشی از هویت تاریخی ایران و قزوین است؛ هویتی که ظرفیت آن را دارد تا در تعامل با جهان امروز، به موتور محرک توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
در عصر رقابت شهرها و استانها، آنچه بیش از منابع طبیعی و حتی زیرساختهای فیزیکی اهمیت یافته، برند مکانی است. تجربه بسیاری از مناطق موفق جهان نشان میدهد که ثبت جهانی آثار تاریخی، تصویری معتبر و ماندگار از یک سرزمین در ذهن افکار عمومی جهان ایجاد میکند و همین تصویر، نخستین گام در جذب گردشگران، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران است. قلعههای الموت با پیشینه تاریخی، معماری منحصربهفرد و جایگاه ممتاز خود در تمدن ایران، میتوانند به مهمترین مؤلفه برند جهانی استان قزوین تبدیل شوند و جایگاه این استان را در نقشه گردشگری فرهنگی جهان ارتقا دهند.
از منظر جامعهشناختی، گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه زمینهای برای گفتوگوی فرهنگها، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد میان ملتهاست. ثبت جهانی الموت، فرصت ارزشمندی برای گسترش ارتباطات علمی، فرهنگی و بینالمللی استان قزوین فراهم میآورد و زمینه حضور دانشگاهها، مراکز پژوهشی، سازمانهای بینالمللی و فعالان حوزه میراثفرهنگی را در این منطقه تقویت میکند. این تعاملات، علاوه بر معرفی ظرفیتهای تاریخی قزوین، موجب انتقال دانش، توسعه همکاریهای فرامرزی و افزایش سرمایه فرهنگی استان خواهد شد.
در کنار این دستاوردها، نباید از آثار اقتصادی این رویداد غافل شد. تجربه جهانی نشان داده است که ثبت آثار در فهرست میراث جهانی، زمینهساز افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری، اقامت، حملونقل، صنایعدستی و کسبوکارهای محلی است. این فرآیند، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به توانمندسازی جوامع محلی، کاهش مهاجرت، حفظ سرمایه انسانی و رونق اقتصاد منطقه کمک میکند. توسعهای که بر پایه میراثفرهنگی شکل میگیرد، توسعهای پایدار، مردممحور و هویتساز است.
امروز، ثبت جهانی قلعههای الموت را باید نقطه آغاز فصل تازهای از توسعه قزوین دانست؛ فصلی که در آن میراث تاریخی نه یادگاری خاموش از گذشته، بلکه سرمایهای زنده برای آینده خواهد بود. اطمینان دارم با همدلی مردم، تلاش متخصصان، همراهی دستگاههای اجرایی و مشارکت بخش خصوصی، این فرصت تاریخی میتواند قزوین را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی و سرمایهگذاری در منطقه تبدیل کند و نام این استان را بیش از پیش در عرصه جهانی بدرخشاند.
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