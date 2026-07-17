به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم مهدوی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین، از آغاز اجرای طرح ملی ثبت و ضبط تاریخ شفاهی در این استان خبر داد و اظهار کرد: قزوین به‌عنوان نخستین استان کشور، اجرای این برنامه ملی را آغاز کرده است؛ اقدامی که در راستای صیانت از حافظه تاریخی، مستندسازی سرمایه‌های معنوی و انتقال میراث دانشی و فرهنگی به نسل‌های آینده انجام می‌شود.

وی با اشاره به تاکیدات وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر ضرورت ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی استان‌ها، افزود: روایت‌ها، خاطرات، تجربه‌های مدیریتی، رویدادهای اثرگذار و دانش انباشته فعالان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بخش مهمی از سرمایه‌های ناملموس کشور را تشکیل می‌دهد و ثبت نظام‌مند این گنجینه ارزشمند، نقشی راهبردی در حفاظت از هویت تاریخی و تقویت حافظه فرهنگی ایران ایفا می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین ادامه داد: در نشست مشترک با عوامل تولید این مستند، سازوکار اجرایی طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی تخصصی برای راهبری، هماهنگی و استمرار اجرای پروژه در استان تشکیل شود. همچنین دو نماینده از سوی اداره‌کل به‌عنوان رابط رسمی برای هماهنگی مستمر با گروه تولید و پیگیری مراحل اجرایی معرفی شدند.

مهدوی با بیان اینکه نخستین مرحله ضبط این مستند در منطقه تاریخی الموت آغاز شده است، تصریح کرد: انتخاب الموت به‌عنوان نقطه آغاز این پروژه، تصمیمی هدفمند و مبتنی بر جایگاه ممتاز تاریخی و تمدنی این منطقه است؛ به‌ویژه آنکه این اقدام همزمان با روند بررسی پرونده «قلعه‌ها و استحکامات دفاعی الموت» برای ثبت در فهرست میراث‌جهانی یونسکو انجام می‌شود و می‌تواند به غنای مستندات فرهنگی و تاریخی این پرونده نیز کمک کند.

وی تاکید کرد: ثبت روایت‌های شفاهی مرتبط با الموت، مستندسازی بخشی از حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایران به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که می‌تواند در معرفی دقیق‌تر پیشینه فرهنگی و تاریخی استان قزوین در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد با تشکیل کارگروه تخصصی، استمرار همکاری با عوامل تولید و مشارکت پژوهشگران، پیشکسوتان و صاحب‌نظران، روند ثبت تاریخ شفاهی استان با کیفیتی علمی، مستند و ماندگار ادامه یابد و زمینه برای مستندسازی دیگر ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری قزوین نیز فراهم شود.

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