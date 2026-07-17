حسین سبطی، عضو شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئول طرح تاریخ شفاهی حوزه میراث‌فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تشریح اهداف و چارچوب‌های اجرایی این پروژه ملی، بر ضرورت ثبت نظام‌مند حافظه تاریخی و تجربیات مدیران، پژوهشگران و کنشگران حوزه میراث‌فرهنگی تاکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی در استان قزوین اظهار کرد: در این نشست، ابتدا اهمیت و جایگاه تاریخ شفاهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای صیانت از حافظه نهادی و انتقال تجربه‌های ارزشمند میان نسل‌ها تبیین شد.

او افزود: مبنای نظری و روش‌شناختی این طرح، کتاب «روش تحقیق تاریخ شفاهی» تألیف دکتر غلامرضا عزیزی است که به تصویب شورای سیاست‌گذاری ثبت و تدوین تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی رسیده و به‌عنوان نقشه‌راه علمی اجرای این طرح در سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مسئول طرح تاریخ شفاهی حوزه میراث‌فرهنگی افزود: هرگونه تولید محتوا و کنشگری در این حوزه باید بر پایه یک چارچوب علمی، استاندارد و یکپارچه انجام شود؛ از همین‌رو، تمامی فرآیندهای اجرایی پروژه بر اساس این سند روش‌شناختی طراحی شده است تا روایت‌های ثبت‌شده، از اعتبار علمی و ارزش ماندگار برخوردار باشند.

سبطی با تشریح ساختار اجرایی این طرح ملی گفت: طرح ملی تاریخ شفاهی در پنج سطح شامل حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، هنرهای ملی و حکمرانی انجام می‌شود که هر یک متولی خود را دارد و توسط مدیران طرح تهیه می‌شود.

او افزود: شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی حوزه میراث‌فرهنگی به ریاست وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل شده و مسئولیت آن بر عهده دکتر غلامرضا ظریفیان است. این شورا راهبری کلان پروژه را بر عهده دارد و دبیرخانه تخصصی نیز اجرای برنامه‌ها را در سطح ملی و استانی دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: در اجرای دستور وزیر میراث‌فرهنگی مبنی بر توسعه پروژه تاریخ شفاهی در تمامی استان‌ها، مقرر شده است هر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دو نماینده برای هماهنگی اجرای طرح معرفی کند و همزمان، فهرست مصاحبه‌شوندگان واجد صلاحیت در حوزه‌های مختلف، از جمله میراث‌فرهنگی ملموس، میراث ناملموس، گردشگری و صنایع‌دستی، را برای انجام گفت‌وگوهای تخصصی به دبیرخانه پروژه ارسال کند.

عضو شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به مصوبات نشست قزوین تصریح کرد: در این جلسه، با حضور دکتر مریم مهدوی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین و دکتر حمیده چوبک، نمایندگان پروژه معرفی شدند و مقرر شد فرآیند شناسایی و معرفی صاحب‌نظران و چهره‌های اثرگذار استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا مراحل ثبت روایت‌های شفاهی با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.

این مستندساز حوزه فرهنگی همچنین به آغاز مستندسازی تاریخ شفاهی پرونده «قلعه‌ها و استحکامات دفاعی الموت» اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت جهانی این پرونده، پروژه تاریخ شفاهی تصمیم گرفت روایت شکل‌گیری، مطالعات، پژوهش‌ها و روند تهیه این پرونده را نیز ثبت و ضبط کند. در این چارچوب، گفت‌وگوهای مفصل و مستندی با دکتر چوبک، از مدیران و پژوهشگران اصلی این پرونده، انجام شد.

وی افزود: بخشی از این گفت‌وگوها در تهران و بخش دیگری طی دو روز در دژ تاریخی الموت انجام شد که مجموعه‌ای ارزشمند از روایت‌های تخصصی، تجربه‌های میدانی و ناگفته‌های یکی از مهم‌ترین پرونده‌های میراث‌جهانی ایران را ثبت کرده است.

مسئول طرح تاریخ شفاهی حوزه میراث‌فرهنگی با تجلیل از تلاش‌های دکتر چوبک، از او به‌عنوان باستان‌شناسی نستوه یاد کرد و ادامه داد: او نمونه‌ای کم‌نظیر از یک باستان‌شناس متعهد و وطن‌دوست است که با عشق به ایران، میراث‌فرهنگی و اعتلای نام کشور در عرصه بین‌المللی، سال‌ها با پشتکار و خستگی‌ناپذیری برای ثبت‌جهانی الموت تلاش کرده است.

سبطی همچنین با اشاره به سخنان دکتر چوبک در این نشست گفت: او بر اهمیت پروژه تاریخ شفاهی تاکید کرده و اظهار داشت که ای‌کاش این طرح از همان ابتدای آغاز مطالعات ثبت جهانی الموت، حدود ۲۵ سال پیش، در کنار گروه‌های پژوهشی حضور داشت تا تمامی مراحل، تجربه‌ها، چالش‌ها و دستاوردها به‌صورت تصویری و مستند ثبت شود؛ فرصتی که امروز باید آن را برای سایر پروژه‌های ملی غنیمت شمرد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین، اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در استان‌ها بتواند به شکل‌گیری بزرگ‌ترین گنجینه تاریخ شفاهی میراث‌فرهنگی ایران منجر شود؛ گنجینه‌ای که علاوه بر حفظ حافظه نهادی وزارتخانه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای پژوهشگران، مدیران آینده و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور خواهد بود.

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