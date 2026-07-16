به گزارش میراث‌آریا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ بهروز ندایی و هیئت همراه از شرکت تعاونی هنرمندان صنایع‌دستی استان مرکزی بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و مسائل و مطالبات فعالان این حوزه قرار گرفت.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد خلاق افزود: حمایت از تعاونی‌ها، تقویت زیرساخت‌های بازاریابی و ایجاد فرصت‌های جدید برای عرضه محصولات هنرمندان را از اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی برشمرد.

او همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق هرچه بیشتر صنایع‌دستی استان مرکزی تأکید کرد و این حوزه را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی استان دانست.

در این بازدید، هنرمندان و اعضای تعاونی به معرفی تولیدات فاخر و ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی استان پرداختند و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این بخش را مطرح کردند.



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