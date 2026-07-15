«هزار بازارچه، هزار میدان» در دشتستان بوشهر افتتاح شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدخدیجه حسینی امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در راستای تقویت اقتصاد بومی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان خرد، بازارچه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی با عنوان «هزار بازارچه، هزار میدان» به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان افزود: این رویداد که از ۲۰ تا ۲۲ تیرماه جاری به مدت سه روز در پژوهش سرای متقین دایر بود، فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های بومی به شمار می‌رفت. در این نمایشگاه، حدود ۴۰ نفر از فعالان حوزه صنایع دستی و مشاغل خانگی، دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.

او ادامه داد: این بازارچه صنایع‌دستی حاصل یک هم‌افزایی سازنده میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان بود. اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیریت جهاد کشاورزی و صندوق‌های خرد زنان،فنی حرفه ای بستری را فراهم کردند تا تولیدکنندگان بی‌واسطه محصولات خود را به مردم عرضه کنند.

یکی از نکات برجسته این رویداد، تعهد اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دشتستان برای حمایت تخصصی از هنرمندان بود. بر این اساس مقرر شد به تمامی افرادی که دارای مجوز معتبر صنایع‌دستی بوده و در این عرصه فعالیت دارند، تسهیلات ارزشمندی برای توسعه کسب‌وکار و ارتقای کیفیت محصولات پرداخت شود.

برگزاری بازارچه هزار بازارچه هزار میدان نشان داد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حمایت از ظرفیت‌های محلی، می‌توان گام‌های بلندی در راستای خودکفایی و پویایی اقتصاد خانوارها برداشت؛ گامی که امیدواریم با تداوم حمایت‌ها، به رونق پایدار تولیدات هنری در دشتستان منجر شود.

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