۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳

آغاز فعالیت کمیته‌های ستاد اربعین استان بوشهر

آغاز فعالیت کمیته‌های ستاد اربعین استان بوشهر

رئیس ستاد اربعین استان بوشهر از آغاز فعالیت کمیته‌های تخصصی این ستاد برای ارائه خدمات به زائران خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احسان جهانیان روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اربعین استان با قدردانی از تلاش اعضای ستاد و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت آغاز رسمی فعالیت کمیته‌ها، تقویت تبادل اطلاعات میان کمیته‌ها و ارتقای هماهنگی در اجرای برنامه‌های اربعین تأکید کرد.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به تجربه موفق استان بوشهر در برگزاری مراسم‌های مناسبتی و آیینی اظهار کرد: اعضای ستاد با بهره‌گیری از تجربه سال‌های قبل می‌توانند موضوعات و مسائل اجرایی را با کمترین مشکل مدیریت کنند و لازم است کمیته‌ها به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و ارتباط میان کمیته‌ها به‌طور جدی و مستمر برقرار باشد.

رئیس ستاد اربعین استان بوشهر با بیان اینکه زائران اربعین شایسته بهترین خدمات هستند، تصریح کرد: هرچند این برنامه‌ها با رویکرد مردمی و خودجوش برگزار می‌شود، اما همه دستگاه‌های مرتبط باید در مسیر تسهیل‌گری و ارائه خدمات مطلوب به زائران نقش مؤثر ایفا کنند.

او همچنین بر اهمیت برجسته‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی اربعین تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های امسال، معرفی درست دستاوردها و پیام‌های این حرکت عظیم از جمله یاد و راه قائد شهید امت، تبیین شخصیت و ابعاد مختلف ویژگی‌های رهبری سوم انقلاب و پاسداشت انسجام، وحدت و وفاق ملی میان اقوام و ادیان مختلف در ایران و ملت‌های آزاده است.

جهانیان با اشاره به شرایط آب‌وهوایی و گرمای هوا، خواستار آماده‌سازی بسته‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی بهداشتی از هم‌اکنون شد و افزود: پیامدهای گرما و آلودگی‌های بهداشتی متأثر از آن در مصرف خوراکی‌ها باید به‌صورت دقیق برای زائران تشریح شود و رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما، در زمینه آموزش عمومی، مراقبت و پیشگیری همکاری مؤثر داشته باشند.

رئیس ستاد اربعین استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای انسجام بیشتر در اطلاع‌رسانی، اخبار و اطلاعیه‌ها از طریق دبیرخانه ستاد و توسط رئیس یا دبیر ستاد منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042401736
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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