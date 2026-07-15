بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احسان جهانیان روز سهشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در جلسه ستاد اربعین استان با قدردانی از تلاش اعضای ستاد و دستگاههای اجرایی، بر ضرورت آغاز رسمی فعالیت کمیتهها، تقویت تبادل اطلاعات میان کمیتهها و ارتقای هماهنگی در اجرای برنامههای اربعین تأکید کرد.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به تجربه موفق استان بوشهر در برگزاری مراسمهای مناسبتی و آیینی اظهار کرد: اعضای ستاد با بهرهگیری از تجربه سالهای قبل میتوانند موضوعات و مسائل اجرایی را با کمترین مشکل مدیریت کنند و لازم است کمیتهها بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و ارتباط میان کمیتهها بهطور جدی و مستمر برقرار باشد.
رئیس ستاد اربعین استان بوشهر با بیان اینکه زائران اربعین شایسته بهترین خدمات هستند، تصریح کرد: هرچند این برنامهها با رویکرد مردمی و خودجوش برگزار میشود، اما همه دستگاههای مرتبط باید در مسیر تسهیلگری و ارائه خدمات مطلوب به زائران نقش مؤثر ایفا کنند.
او همچنین بر اهمیت برجستهسازی ظرفیتهای فرهنگی و تبلیغی اربعین تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای امسال، معرفی درست دستاوردها و پیامهای این حرکت عظیم از جمله یاد و راه قائد شهید امت، تبیین شخصیت و ابعاد مختلف ویژگیهای رهبری سوم انقلاب و پاسداشت انسجام، وحدت و وفاق ملی میان اقوام و ادیان مختلف در ایران و ملتهای آزاده است.
جهانیان با اشاره به شرایط آبوهوایی و گرمای هوا، خواستار آمادهسازی بستههای آموزشی و اطلاعرسانی بهداشتی از هماکنون شد و افزود: پیامدهای گرما و آلودگیهای بهداشتی متأثر از آن در مصرف خوراکیها باید بهصورت دقیق برای زائران تشریح شود و رسانهها، بهویژه صداوسیما، در زمینه آموزش عمومی، مراقبت و پیشگیری همکاری مؤثر داشته باشند.
رئیس ستاد اربعین استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای انسجام بیشتر در اطلاعرسانی، اخبار و اطلاعیهها از طریق دبیرخانه ستاد و توسط رئیس یا دبیر ستاد منتشر خواهد شد.
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