به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی سپاهی روز سه شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره‌های آموزشی سوزن‌دوزی مقدماتی و پیشرفته به‌صورت همزمان با حضور ۲۶ نفر از هنرجویان هنرستان عترت در مرکز آموزش صنایع‌دستی شهرستان زاهدان در حال برگزاری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: این دوره در قالب طرح کارورزی هنرجویان هنرستان از اول تیرماه آغاز شده و تا ۱۵ مردادماه به صورت همه روزه با حضور مربیان مجرب ادامه خواهد داشت.

او ادامه داد: در این دوره، هنرجویان با تمامی دوخت‌های سوزن‌دوزی مقدماتی و پیشرفته آشنا می‌شوند و همچنین هنر پریوار (پلیوار) دوزی به‌صورت تخصصی به آنان آموزش داده می‌شود. افزون بر آموزش مهارت‌های فنی، در این دوره، تولید انواع محصولات مورد نیاز و پرتقاضای بازار نیز به هنرجویان آموزش داده می‌شود تا آمادگی لازم برای ورود به بازار کار و فعالیت حرفه‌ای را کسب کنند.

به گفته سپاهی، این دوره با هدف توانمندسازی هنرجویان، حفظ و ترویج هنر اصیل سوزن‌دوزی بلوچ، ایجاد زمینه اشتغال و توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، به‌ویژه برای بانوان، در حال اجراست که در پایان دوره نیز از هنرجویان آزمون‌های عملی و کتبی به‌عمل خواهد آمد و پس از قبولی، گواهی مهارت برای آنان صادر می‌شود.

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