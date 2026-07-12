به گزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست شورای معاونان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان که عصر یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، محمدهادی طهرانیمقدم؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، با صدور ابلاغهای جداگانه، سه انتصاب جدید را در این ادارهکل انجام داد.
بر اساس این احکام، محمود آذری به عنوان سرپرست معاونت سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان منصوب شد.
همچنین مسعود آدروم به عنوان مشاور مدیرکل در امور سرمایهگذاری و علیرضا مومنی نیز به عنوان مشاور و مسئول پیگیریهای ویژه دفتر مدیرکل معرفی و منصوب شدند.
در این نشست، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان ضمن ابلاغ احکام، بر بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، تسریع در فرآیندهای اجرایی، تقویت سرمایهگذاری در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ارتقای هماهنگی میان بخشهای مختلف ادارهکل برای تحقق اهداف توسعهای استان تأکید کرد.
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