به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست شورای معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان که عصر یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، محمدهادی طهرانی‌مقدم؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با صدور ابلاغ‌های جداگانه، سه انتصاب جدید را در این اداره‌کل انجام داد.

بر اساس این احکام، محمود آذری به عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان منصوب شد.

همچنین مسعود آدروم به عنوان مشاور مدیرکل در امور سرمایه‌گذاری و علیرضا مومنی نیز به عنوان مشاور و مسئول پیگیری‌های ویژه دفتر مدیرکل معرفی و منصوب شدند.

در این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان ضمن ابلاغ احکام، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، تسریع در فرآیندهای اجرایی، تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های مختلف اداره‌کل برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان تأکید کرد.

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