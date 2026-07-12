آغاز مرمت کاروانسرای تاریخی توکل در رامهرمز

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، سیدعباس موسوی امروز ۲۱ تیر ۱۴۰۵ اظهار کرد: عملیات مرمت کاروانسرای توکل با همکاری مالک بنا و تحت نظارت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و اداره میراثفرهنگی رامهرمز آغاز شده و این پروژه با حفظ سبک و معماری اصیل بنا اجرا خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رامهرمز با اشاره به برآورد هزینه ۵۰ میلیارد تومانی برای اجرای این طرح افزود: مالک بنا متعهد شده است نیمی از این مبلغ، معادل ۲۵ میلیارد تومان، را تأمین کند.
او همچنین از برنامهریزی برای ثبت ملی این اثر تاریخی خبر داد و گفت: در همین زمینه، تهیه و تکمیل پرونده ثبت ملی کاروانسرای توکل در هفتههای آینده آغاز خواهد شد.
موسوی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از این بنای تاریخی همچنان پابرجاست گفت: کاروانسرای توکل در شمال رامهرمز و در مسیر شیفه به هفتکل واقع شده و با مصالح سنگ و گچ ساخته شده است.
او قدمت این بنا را حدود ۱۰۰ سال عنوان کرد و افزود: این اثر تاریخی که در نزدیکی روستای شیفه قرار دارد در گذشته بهعنوان انبار غلات، حبوبات و سیلو مورد استفاده بوده است.
به گفته موسوی: قلعه یا کاروانسرای توکل متعلق به حاجی توکل رامهرمزی بوده و حجرههایی در پیرامون حیاط مرکزی آن ساخته شده که در گذشته برای ذخیره و نگهداری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفت.
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