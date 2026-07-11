۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸

بازدید مسئول موزه‌های مازندران از موزه هنر نقاشی‌خط استاد عین‌الدین صادق‌زاده/ صدور پروانه فعالیت رسمی پیگیری می‌شود

بازدید مسئول موزه‌های مازندران از موزه هنر نقاشی‌خط استاد عین‌الدین صادق‌زاده/ صدور پروانه فعالیت رسمی پیگیری می‌شود

مسئول موزه‌های استان مازندران در بازدید از موزه هنر نقاشی‌خط استاد عین‌الدین صادق‌زاده در بابلسر، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند این مجموعه برای معرفی در سطح ملی و بین‌المللی، از پیگیری روند دریافت پروانه فعالیت رسمی این موزه خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم الطافی شنبه ۲۰تیر ۱۴۰۵ از موزه هنر نقاشی‌خط استاد عین‌الدین صادق‌زاده در بابلسر بازدید کرد و بر ضرورت حمایت از این مجموعه و تسریع در روند دریافت پروانه فعالیت رسمی آن تأکید کرد.

مسئول موزه‌های استان مازندران در این بازدید، با بررسی آثار ارزشمند و فاخر این موزه، اظهار کرد: موزه هنر نقاشی‌خط استاد عین‌الدین صادق‌زاده با برخورداری از آثار شاخص و رعایت استانداردهای تخصصی موزه‌ای، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم فرهنگی و هنری کشور را دارد و می‌تواند در معرفی هنر نقاشی‌خط ایران در سطح ملی و بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کند.

او با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی و هنری استان، حمایت از چنین مجموعه‌هایی را گامی مؤثر در حفظ و معرفی میراث هنری دانست.

الطافی با اشاره به پیگیری صدور پروانه فعالیت رسمی موزه بیان کرد: با فراهم شدن الزامات قانونی و تخصصی، زمینه فعالیت گسترده‌تر، توسعه برنامه‌های فرهنگی و معرفی شایسته‌تر این گنجینه هنری فراهم می‌شود.

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کد خبر 1405042001314
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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