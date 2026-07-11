به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مریم الطافی شنبه ۲۰تیر ۱۴۰۵ از موزه هنر نقاشی‌خط استاد عین‌الدین صادق‌زاده در بابلسر بازدید کرد و بر ضرورت حمایت از این مجموعه و تسریع در روند دریافت پروانه فعالیت رسمی آن تأکید کرد.

مسئول موزه‌های استان مازندران در این بازدید، با بررسی آثار ارزشمند و فاخر این موزه، اظهار کرد: موزه هنر نقاشی‌خط استاد عین‌الدین صادق‌زاده با برخورداری از آثار شاخص و رعایت استانداردهای تخصصی موزه‌ای، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم فرهنگی و هنری کشور را دارد و می‌تواند در معرفی هنر نقاشی‌خط ایران در سطح ملی و بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کند.

او با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی و هنری استان، حمایت از چنین مجموعه‌هایی را گامی مؤثر در حفظ و معرفی میراث هنری دانست.

الطافی با اشاره به پیگیری صدور پروانه فعالیت رسمی موزه بیان کرد: با فراهم شدن الزامات قانونی و تخصصی، زمینه فعالیت گسترده‌تر، توسعه برنامه‌های فرهنگی و معرفی شایسته‌تر این گنجینه هنری فراهم می‌شود.

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