بهسازی و ساماندهی معابر روستای گردشگری ابر کلید خورد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: با توجه به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در ایجاد توسعه پایدار، در راستای تکمیل زنجیره خدماترسانی در شهرستان شاهرود، قرارداد بهسازی و ساماندهی معابر روستای هدف گردشگری ابر منعقد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه در این مرحله از پروژه، بخش مهمی از محورهای گردشگری روستا از طریق اجرای سنگفرش و بازسازی مسیرها مورد بهسازی قرار میگیرد، تصریح کرد: هدف اصلی از این عملیات، ایجاد مسیرهای استاندارد و مناسب برای تردد گردشگران و ارتقای کیفیت فضای عمومی روستا است تا تجربهای مطلوب و ایمن برای میهمانان فراهم شود.
او با تأکید بر جایگاه اقتصادی صنعت گردشگری در جهان، افزود: گردشگری امروزه یکی از پویاترین و پربازدهترین بخشهای اقتصادی در سطح بینالمللی محسوب میشود و توسعه زیرساختهای فیزیکی و زیربنایی، نقشی اساسی و تعیینکننده در توسعه گردشگری پایدار و افزایش ظرفیت پذیرش مسافر ایفا میکند.
رضویان در ادامه به ویژگیهای منحصربهفرد این منطقه اشاره کرد و گفت: روستای ابر که در ۴۰ کیلومتری شمال شرقی شاهرود واقع شده است، به دلیل قرارگیری در دل جنگلهای مشهور ابر، از نظر اکولوژیک اهمیت بسیار بالایی دارد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: این پروژههای عمرانی و بهسازی، گامی مهم در راستای حمایت از ظرفیتهای طبیعی منطقه و تبدیل کردن آن به یک مقصد گردشگری استاندارد و مجهز برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است.
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