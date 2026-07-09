به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: هم‌زمان با برگزاری آیین باشکوه بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید ایران، با هدف بهره‌برداری فرهنگی از فرصت حضور زائران در کریدور اصلی کشور، غرفه‌های معرفی صنایع‌دستی و هنرهای بومی شهرستان سمنان در پارک ۱۷ شهریور برپا شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این نمایشگاه با حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان، فرماندار و رئیس ستاد اجرایی بدرقه رهبر شهید در شهرستان سمنان، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و سایر مسئولان، در جوار موکب اتاق اصناف مرکز استان افتتاح شد.

او در تشریح جزئیات این بازارچه اظهار کرد: این نمایشگاه در قالب ۱۰ غرفه تخصصی، گلچینی از هنرهای اصیل از جمله گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، پلاس‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، سفال و سرامیک، مصنوعات چوبی، عروسک‌بافی و چرم‌دوزی دست‌دوز را به نمایش گذاشته است.

نصیری تأکید کرد: این اقدام علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی به کاروان‌های عزاداری که از اقصی‌نقاط کشور برای حضور در مراسم تشییع راهی شهرهای مقصد هستند، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های هنری، هویت بومی و پتانسیل‌های اقتصادی صنایع‌دستی شهرستان سمنان به زائران است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا تاریخ دوم مردادماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۱۷ الی ۲۳ در پارک ۱۷ شهریور سمنان، پذیرای زائران، مسافران و سوگواران امام مجاهد شهید خواهد بود و هنرمندان سمنانی در این غرفه‌ها آماده معرفی فرهنگ و هنر غنی این دیار به میهمانان هستند.

انتهای پیام/