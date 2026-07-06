۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶

استاندار سمنان:

هم‌افزایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ های استان، لازمه خدمت‌رسانی شایسته به زائران شهید قائد امت است

هم‌افزایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ های استان، لازمه خدمت‌رسانی شایسته به زائران شهید قائد امت است

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه خدمت‌ رسانی مطلوب به زائران شهید قائد امت نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی کامل کمیته‌های تخصصی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی، خدماتی، فرهنگی و زیرساختی استان است، گفت: تمامی امکانات استان باید برای اعزام زائران، اسکان، پذیرایی، مدیریت تردد، اطلاع‌ رسانی و ارائه خدمات بین‌راهی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا این مأموریت ملی به بهترین شکل انجام شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدجواد کولیوند، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته‌های منتخب ستاد بدرقه شهید قائد امت با اشاره به فعالیت مستمر کمیته‌های اجرایی گفت: فرمانداران، سپاه، نیروی انتظامی، مجموعه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و تمامی کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های اسکان، مواکب، پذیرایی، پلیس، راهداری، بهداشت و درمان، مدیریت بحران، اعزام زائران و برگزاری مراسم‌های استانی به صورت گام‌به‌گام در حال اجرای مأموریت‌ های خود هستند و روند اقدامات به صورت مستمر کنترل می‌شود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی مدیران تصریح کرد: مدیران نباید مسئولیت‌ها را واگذار کنند و لازم است شخصاً در محل مأموریت حضور داشته باشند و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به صورت دقیق انجام خواهد شد و هرگونه غفلت یا ضعف در ارائه خدمات، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چرا که این مراسم از مهم‌ترین رویدادهای کشور است و کوچک‌ترین کوتاهی می‌تواند آثار گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

او با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مواکب و مراکز خدماتی استان اظهار کرد: فرمانداران، شهرداری‌ها، اداره‌کل میراث فرهنگی، مواکب و تمامی دستگاه‌های مرتبط باید هرچه سریع‌تر وضعیت اسکان، پذیرایی، خدمات بین‌راهی و امکانات رفاهی زائران را نهایی و آماده بهره‌برداری کنند تا خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع شهید قائد امت بدون وقفه و با بالاترین کیفیت انجام شود.

کولیوند با تشریح برنامه خدمت‌رسانی استان در روزهای پیش‌رو تصریح کرد: تا پایان مراسم تشییع در تهران، محور اصلی خدمات از تهران به سمت مشهد خواهد بود و پس از آن نیز استان سمنان باید در مسیر بازگشت زائران از مشهد به تهران خدمات‌رسانی مستمر داشته باشد تا هیچ خللی در روند تردد و پذیرایی ایجاد نشود.

استاندار سمنان همچنین از راه‌اندازی سامانه تلفنی راهنمای زائر خبر داد و گفت: سامانه ۳۱۲۳۱ به صورت شبانه‌روزی فعال است و زائران می‌توانند از طریق تلفن ثابت بدون کد و از طریق تلفن همراه با پیش‌شماره ۰۲۳ از خدمات آن استفاده کنند. علاوه بر این، برای تمامی افرادی که از محورهای غربی و شرقی وارد استان می‌شوند، پیامک حاوی لینک راهنمای خدمات، اسکان، مواکب و اطلاعات مورد نیاز ارسال می‌شود.

او بر تقویت اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی در سراسر استان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده زائران از محورهای مواصلاتی استان عبور می‌کنند، لازم است همه ظرفیت‌های تبلیغاتی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای معرفی خدمات، هدایت زائران و اطلاع‌رسانی مناسب به کار گرفته شود.

کولیوند همچنین از برگزاری همزمان آیین‌های سوگواره شهید قائد امت در سراسر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه در مرکز استان و تمامی شهرستان‌ها با همکاری فرمانداری‌ها، ائمه جمعه و دستگاه‌های اجرایی، مراسم‌های متمرکز سوگواری برگزار می‌شود تا مردم سراسر استان در این آیین معنوی حضور یابند.

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کد خبر 1405041501006
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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