به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدجواد کولیوند، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیتههای منتخب ستاد بدرقه شهید قائد امت با اشاره به فعالیت مستمر کمیتههای اجرایی گفت: فرمانداران، سپاه، نیروی انتظامی، مجموعههای اطلاعاتی، دستگاههای خدماترسان و تمامی کمیتههای تخصصی در حوزههای اسکان، مواکب، پذیرایی، پلیس، راهداری، بهداشت و درمان، مدیریت بحران، اعزام زائران و برگزاری مراسمهای استانی به صورت گامبهگام در حال اجرای مأموریت های خود هستند و روند اقدامات به صورت مستمر کنترل میشود.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی مدیران تصریح کرد: مدیران نباید مسئولیتها را واگذار کنند و لازم است شخصاً در محل مأموریت حضور داشته باشند و ارزیابی عملکرد دستگاهها به صورت دقیق انجام خواهد شد و هرگونه غفلت یا ضعف در ارائه خدمات، مورد بررسی قرار میگیرد؛ چرا که این مراسم از مهمترین رویدادهای کشور است و کوچکترین کوتاهی میتواند آثار گستردهای به دنبال داشته باشد.
او با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مواکب و مراکز خدماتی استان اظهار کرد: فرمانداران، شهرداریها، ادارهکل میراث فرهنگی، مواکب و تمامی دستگاههای مرتبط باید هرچه سریعتر وضعیت اسکان، پذیرایی، خدمات بینراهی و امکانات رفاهی زائران را نهایی و آماده بهرهبرداری کنند تا خدمترسانی به زائران مراسم تشییع شهید قائد امت بدون وقفه و با بالاترین کیفیت انجام شود.
کولیوند با تشریح برنامه خدمترسانی استان در روزهای پیشرو تصریح کرد: تا پایان مراسم تشییع در تهران، محور اصلی خدمات از تهران به سمت مشهد خواهد بود و پس از آن نیز استان سمنان باید در مسیر بازگشت زائران از مشهد به تهران خدماترسانی مستمر داشته باشد تا هیچ خللی در روند تردد و پذیرایی ایجاد نشود.
استاندار سمنان همچنین از راهاندازی سامانه تلفنی راهنمای زائر خبر داد و گفت: سامانه ۳۱۲۳۱ به صورت شبانهروزی فعال است و زائران میتوانند از طریق تلفن ثابت بدون کد و از طریق تلفن همراه با پیششماره ۰۲۳ از خدمات آن استفاده کنند. علاوه بر این، برای تمامی افرادی که از محورهای غربی و شرقی وارد استان میشوند، پیامک حاوی لینک راهنمای خدمات، اسکان، مواکب و اطلاعات مورد نیاز ارسال میشود.
او بر تقویت اطلاعرسانی و تبلیغات محیطی در سراسر استان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده زائران از محورهای مواصلاتی استان عبور میکنند، لازم است همه ظرفیتهای تبلیغاتی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای معرفی خدمات، هدایت زائران و اطلاعرسانی مناسب به کار گرفته شود.
کولیوند همچنین از برگزاری همزمان آیینهای سوگواره شهید قائد امت در سراسر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، روزهای سهشنبه و پنجشنبه در مرکز استان و تمامی شهرستانها با همکاری فرمانداریها، ائمه جمعه و دستگاههای اجرایی، مراسمهای متمرکز سوگواری برگزار میشود تا مردم سراسر استان در این آیین معنوی حضور یابند.
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