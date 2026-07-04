به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرستان، کارگاه رایگان چرم‌دوزی با همکاری مؤسسه شوق زندگی برگزار شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با بیان اینکه این کارگاه با هدف حمایت از کودکان خیابانی و آشنایی آنان و خانواده‌هایشان با حرفه‌های درآمدزا برنامه‌ریزی شده است، افزود: در این دوره آموزشی، کودکان به همراه مادران خود با اصول اولیه رشته چرم‌دوزی آشنا می‌شوند تا ضمن یادگیری یک مهارت کاربردی، زمینه‌ای برای توانمندسازی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای خانواده‌ها فراهم شود.

او تصریح کرد: برگزاری این‌گونه دوره‌های آموزشی، علاوه بر جنبه مهارتی، در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت مهارت‌آموزی در میان گروه‌های هدف نقش مؤثری دارد.

نصیری در ادامه با اشاره به حضور سرکار خانم سیده حمیده رضوی‌مقدم به‌عنوان مدرس این کارگاه، گفت: آموزش این دوره توسط‌ایشان انجام می‌شود وامید است با تداوم چنین برنامه‌هایی، شاهد گسترش آموزش‌های مهارت‌محور و اثرگذار در سطح شهرستان باشیم.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سمنان با همکاری دستگاه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد، اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندساز را در دستور کار دارد و این مسیر را به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌کند.

انتهای پیام/