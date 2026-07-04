تشدید بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری شهرستان سرخه در آستانه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: هم‌زمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بازدیدهای مشترک و نظارتی از تأسیسات گردشگری، مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌های مسیر مواصلاتی تهران–مشهد در شهرستان سرخه با جدیت بیشتری در حال انجام است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: این بازدیدها با حضور نمایندگان میراث‌فرهنگی شهرستان سرخه، فرمانداری، شبکه بهداشت، اداره محیط زیست و دیگر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود تا ضمن بررسی وضعیت موجود، مشکلات و نواقص احتمالی احصا و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

او با تأکید بر اینکه رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، نرخ‌نامه‌های مصوب و دستورالعمل‌های ابلاغی از مهم‌ترین محورهای این نظارت‌ها است، تصریح کرد: در این بازدیدها نحوه ارائه خدمات، میزان آمادگی واحدهای خدماتی و چگونگی رعایت ضوابط و مقررات توسط تأسیسات گردشگری شهرستان به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عربی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، فراهم آوردن زمینه سفری ایمن و خدمات‌رسانی شایسته به زائران، مسافران و گردشگران عبوری از استان سمنان در این ایام است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه در پایان گفت: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان، این نظارت‌ها تا پایان مراسم و بازگشت کامل مسافران ادامه خواهد داشت تا خدمات‌رسانی در بالاترین سطح ممکن انجام شود.

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