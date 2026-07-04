۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴

تشدید بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری شهرستان سرخه در آستانه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی

تشدید بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری شهرستان سرخه در آستانه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه از تشدید بازدیدهای مشترک نظارتی از مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و نمازخانه‌های محور مواصلاتی تهران مشهد خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: هم‌زمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بازدیدهای مشترک و نظارتی از تأسیسات گردشگری، مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌های مسیر مواصلاتی تهران–مشهد در شهرستان سرخه با جدیت بیشتری در حال انجام است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: این بازدیدها با حضور نمایندگان میراث‌فرهنگی شهرستان سرخه، فرمانداری، شبکه بهداشت، اداره محیط زیست و دیگر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود تا ضمن بررسی وضعیت موجود، مشکلات و نواقص احتمالی احصا و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

او با تأکید بر اینکه رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، نرخ‌نامه‌های مصوب و دستورالعمل‌های ابلاغی از مهم‌ترین محورهای این نظارت‌ها است، تصریح کرد: در این بازدیدها نحوه ارائه خدمات، میزان آمادگی واحدهای خدماتی و چگونگی رعایت ضوابط و مقررات توسط تأسیسات گردشگری شهرستان به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عربی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدامات، فراهم آوردن زمینه سفری ایمن و خدمات‌رسانی شایسته به زائران، مسافران و گردشگران عبوری از استان سمنان در این ایام است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه در پایان گفت: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی شهرستان، این نظارت‌ها تا پایان مراسم و بازگشت کامل مسافران ادامه خواهد داشت تا خدمات‌رسانی در بالاترین سطح ممکن انجام شود.

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کد خبر 1405041300915
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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