بهگزارش خبرنگار میراث آریا، قاسم قنبری امروز جمعه ١٢ تیرماه ١۴٠۵، با اشاره به ضرورت حفظ ریشههای فرهنگی و تاریخی کهن دیار املش اظهار کرد: میراث فرهنگی، رگ حیات هویتی و شناسنامه فاخر این سرزمین است که حفاظت از آن، عهدیست ناگسستنی میان ما و نسلهای آینده. خانه تاریخی محمدتقیخان صوفی، نگینی درخشان در قلب بافت تاریخی املش است و مرمت دیوار این اثر ارزشمند، گامی مهم و برخاسته از عزم مشترک مسئولان برای زنده نگه داشتن شکوه معماری بومی منطقه است.
رئیس نمایندگی میراث فرهنگی املش با تقدیر از همگرایی و همافزایی نهادهای متولی گفت: این پروژه با کارفرمایی و همت شهرداری املش، نظارت ادارهکل میراثفرهنگی گیلان و با استناد به ماده ۱۴ قانون حمایت و احیاء بافتهای تاریخی و فرهنگی، به مرحله اجرا درآمده است.
انتهای پیام/
نظر شما