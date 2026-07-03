به گزارش خبرنگار میراث آریا، قاسم قنبری روز جمعه ١٢ تیرماه ١۴٠۵ در تشریح جزئیات این بازدید گفت: روستای بویه به عنوان یکی از مواریث ارزشمند معماری و هویتی گیلان، نیازمند رویکرد مدیریت یکپارچه و حکمرانی مشارکتی است.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان املش اظهار کرد: طی این بازدید، محور اصلی مذاکرات صورت گرفته بر انطباق مطالعات و اجرای طرح هادی روستایی با الزامات صیانت از میراث‌فرهنگی متمرکز شد.

او در ادامه افزود:هدف ما این است که مداخلات توسعه‌ای در بویه، نه تنها با بافت تاریخی روستا درتضاد نباشد، بلکه به تقویت ارزش‌های کالبدی و منظر فرهنگی آن منجر شود. هم‌افزایی میان میراث‌فرهنگی و بنیاد مسکن، ضرورتی برای عبور از نگاه‌ جزیره‌ای و دستیابی به الگویی پایدار از توسعه است که در آن، حفظ اصالت بومی به عنوان پیش‌شرط هرگونه اقدام عمرانی لحاظ گردد.

قنبری در پایان خاطرنشان کرد:این تعاملات فنی و تخصصی، گامی مؤثر برای تسریع در روند حفاظت یکپارچه از هویت بویه است و تداوم آن، بستری را فراهم می‌کند تا ضمن رفع موانع اجرایی، شاهد ارتقای کیفیت زیستی این روستای تاریخی با تکیه بر اصول حفاظت علمی باشیم.

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