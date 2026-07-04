جشنواره پیله ابریشم در شهرستان چالوس برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ولی‌پور شنبه ۱۳ تیر۱۴۰۵ با اشار۶ به برپایی جشنواره پیله ابریشم با هدف احیای میراث‌فرهنگی و صنعتی منطقه و معرفی ظرفیت‌های تاریخی چالوس، گفت: این جشنواره می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری و معرفی هویت این شهرستان ایفا کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چالوس گفت: این جشنواره که با حضور جمعی از مدیران، مسئولان محلی، اعضای شورای اسلامی شهر چالوس و اجرای گروه هنری «سنجاقک» در گلخانه افرا برگزار شد، اظهار کرد: احیای صنعت ابریشم‌داری و نخ‌ریسی، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی چالوس است و معرفی این ظرفیت‌ها زمینه جذب گردشگران و رونق اقتصاد محلی را فراهم می‌کند.

او با اشاره به پیشینه چالوس در تولید پیله ابریشم و فعالیت کارخانه تاریخی حریربافی و نخستین واحدهای نخ‌ریسی منطقه افزود: این میراث ارزشمند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یکی از محورهای توسعه گردشگری فرهنگی معرفی شود.

ولی‌پور تأکید کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری، لازم است با برنامه‌ریزی و اجرای رویدادهای فرهنگی، چالوس از یک مسیر عبوری به مقصدی ماندگار برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چالوس خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره پیله ابریشم علاوه بر پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی منطقه، می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای در معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و صنعتی شهرستان چالوس باشد.

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