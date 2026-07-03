۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹

استاد علی توکل‌زاده، هنرمند پیشکسوت لاک‌تراشی مازندران، درگذشت

استاد علی توکل‌زاده، هنرمند پیشکسوت لاک‌تراشی مازندران، درگذشت

استاد علی توکل‌زاده، هنرمند پیشکسوت صنایع‌دستی و از استادان برجسته رشته لاک‌تراشی شهرستان نور، دار فانی را وداع گفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زنده‌یاد علی توکل‌زاده از چهره‌های شناخته‌شده هنرهای سنتی مازندران بود که سال‌ها از عمر خود را صرف حفظ، احیا و آموزش هنر اصیل لاک‌تراشی کرد. 

او با خلق آثار ارزشمند و حضور در رویدادهای ملی و بین‌المللی، نقش مؤثری در معرفی این هنر بومی ایفا کرد.

این استاد پیشکسوت در طول سال‌های فعالیت هنری خود موفق به دریافت چندین مهر اصالت ملی و بین‌المللی برای آثار خود شد؛ افتخاری که نشان‌دهنده اصالت، کیفیت و ارزش فرهنگی آثار او در عرصه صنایع‌دستی است.

درگذشت استاد علی توکل‌زاده، ضایعه‌ای برای جامعه هنری و صنایع‌دستی مازندران، به‌ویژه هنرمندان شهرستان نور و دوستداران هنر لاک‌تراشی به شمار می‌رود. یاد و نام این هنرمند ارزشمند با آثار ماندگار و خدماتش به هنر بومی ایران در خاطر اهالی فرهنگ و هنر زنده خواهد ماند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405041200831
ثریا هاشم‌پور
دبیر محمد آوخ

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