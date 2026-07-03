بهگزارش خبرنگار میراثآریا، زندهیاد علی توکلزاده از چهرههای شناختهشده هنرهای سنتی مازندران بود که سالها از عمر خود را صرف حفظ، احیا و آموزش هنر اصیل لاکتراشی کرد.
او با خلق آثار ارزشمند و حضور در رویدادهای ملی و بینالمللی، نقش مؤثری در معرفی این هنر بومی ایفا کرد.
این استاد پیشکسوت در طول سالهای فعالیت هنری خود موفق به دریافت چندین مهر اصالت ملی و بینالمللی برای آثار خود شد؛ افتخاری که نشاندهنده اصالت، کیفیت و ارزش فرهنگی آثار او در عرصه صنایعدستی است.
درگذشت استاد علی توکلزاده، ضایعهای برای جامعه هنری و صنایعدستی مازندران، بهویژه هنرمندان شهرستان نور و دوستداران هنر لاکتراشی به شمار میرود. یاد و نام این هنرمند ارزشمند با آثار ماندگار و خدماتش به هنر بومی ایران در خاطر اهالی فرهنگ و هنر زنده خواهد ماند.
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