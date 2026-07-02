اعتبارات مرمت آثار تاریخی مازندران چند برابر شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی در نشست مدیرکل امور پایگاه‌های وزارت میراث‌فرهنگی با مدیران پایگاه‌های ملی و جهانی استان، که عصر چهارشنبه ۱۰تیر ۱۴۰۵در اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد از افزایش حمایت‌های وزارتخانه از پایگاه‌های میراثی خبر داد و بر همدلی، تعامل و پیگیری مسائل این حوزه تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با خیرمقدم به مدیرکل امور پایگاه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، حضور او در مازندران را نشان‌دهنده توجه ویژه وزارتخانه به ظرفیت‌ها و مسائل میراث‌فرهنگی استان دانست و گفت: با وجود جایگاه مهم مازندران، هنوز نگاه تخصصی و شایسته به حوزه میراث‌فرهنگی در استان به‌طور کامل شکل نگرفته و نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌ها هستیم.

او افزود: از ابتدای فعالیت دولت جدید و با حمایت وزیر میراث‌فرهنگی، اعتبارات حوزه مرمت، حفاظت و احیای آثار تاریخی و همچنین پایگاه‌های ملی و جهانی استان نسبت به سال‌های گذشته چندین برابر افزایش یافته که اقدامی ارزشمند در راستای صیانت از میراث‌فرهنگی استان است.

ایزدی با اشاره به پایگاه‌های میراثی استان اظهار کرد: مازندران دارای شش پایگاه ملی و جهانی است که هر یک از آنها از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی برخوردارند و مدیران این پایگاه‌ها با وجود محدودیت‌ها، تلاش‌های قابل توجهی برای حفاظت و معرفی این آثار انجام داده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران همچنین به پیگیری‌های انجام‌شده برای حفظ حریم پایگاه جهانی عباس‌آباد اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، مصوبه الحاق محدوده این پایگاه به شهر لغو شد و جایگاه مستقل آن حفظ شد که اقدامی مهم در صیانت از این اثر جهانی به شمار می‌رود.

ایزدی در پایان ضمن قدردانی از حضور مدیرکل امور پایگاه‌های وزارت میراث‌فرهنگی در استان، ابراز امیدواری کرد با استمرار این حمایت‌ها و همکاری میان ستاد و استان، مسائل و نیازهای پایگاه‌های میراثی مازندران با سرعت بیشتری پیگیری و برطرف شود.

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