بیش از ۲۸۰۰ سکه تاریخی اصلی و بدلی در مازندران کشف و ضبط شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سرهنگ محمدرضا کردان سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به کشف ۸۴۱ اشیای تاریخی اصلی و بدلی از اول سال تا کنون گفت: در این بازده زمانی ۲۸۹۲ سکه تاریخی اصلی و بدلی نیز در استان مازندران کشف و ضبط شد.
فرماندار یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: از ابتدای سال تاکنون، در جریان ۱۵ هزار و ۸۶۵ بازدید میدانی و گشت شبانهروزی، ۳۷ پرونده قضایی تشکیل شده و ۹۰ حفار غیرمجاز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
او همچنین از کشف و ضبط ۳۹ دستگاه فلزیاب خبر داد و گفت: در این مدت ۱۷ اخطار برای جلوگیری از ساختوساز در بافتهای تاریخی و شهری ابلاغ شده و ۹۷۸ مورد جلب مشارکتهای اجتماعی نیز به ثبت رسیده است.
به گفته کردان، استمرار گشتهای حفاظتی، افزایش مشارکت مردمی و برخورد قانونی با حفاران غیرمجاز از مهمترین عوامل مؤثر در شناسایی و کشف آثار تاریخی و جلوگیری از قاچاق و تخریب میراثفرهنگی استان در ماههای اخیر بوده است.
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