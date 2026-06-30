بهگزارش خبرنگار میراث آریا، امروز، قهرمان عیوضلو، امروز، ۹ تیرماه در ادامه بازدید از بخش انزل ارومیه با حضور در مجموعه تاریخی و گردشگری کاظمداشی، از نزدیک در جریان وضعیت این ظرفیت ارزشمند گردشگری قرار گرفت و روند خدماترسانی، وضعیت محیطی و امکانات موجود را مورد بررسی قرار داد.
فرماندار ارومیه با اشاره به جایگاه ویژه کاظمداشی به عنوان یکی از جاذبههای مهم تاریخی و طبیعی شهرستان، اظهار کرد: این مجموعه از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است و باید با برنامهریزی، ساماندهی و توسعه زیرساختها به یکی از شاخصترین مقاصد گردشگری آذربایجانغربی تبدیل شود.
او در این بازدید، دستورات لازم را به دستگاههای اجرایی ذیربط برای پاکسازی محیط، بهسازی و ساماندهی محوطه، ارتقای خدمات و فراهمسازی امکانات مناسب برای رفاه شهروندان و گردشگران صادر کرد.
عیوضلو همچنین بر ضرورت حفظ و صیانت از ظرفیتهای طبیعی و تاریخی منطقه، هماهنگی دستگاههای اجرایی در اجرای اقدامات عمرانی و خدماتی و معرفی هرچه بهتر جاذبههای گردشگری بخش انزل تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینهساز رونق اقتصادی، اشتغال و جذب سرمایهگذاری در منطقه خواهد بود.
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