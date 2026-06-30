۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳

فرماندار ارومیه:

«کاظم‌داشی» باید به یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری آذربایجان ‌غربی تبدیل شود

«کاظم‌داشی» باید به یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری آذربایجان ‌غربی تبدیل شود

فرماندار ارومیه با اشاره به جایگاه ویژه کاظم‌داشی به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم تاریخی و طبیعی شهرستان گفت: این مجموعه از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز، قهرمان عیوضلو، امروز، ۹ تیرماه در ادامه بازدید از بخش انزل ارومیه با حضور در مجموعه تاریخی و گردشگری کاظم‌داشی، از نزدیک در جریان وضعیت این ظرفیت ارزشمند گردشگری قرار گرفت و روند خدمات‌رسانی، وضعیت محیطی و امکانات موجود را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار ارومیه با اشاره به جایگاه ویژه کاظم‌داشی به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم تاریخی و طبیعی شهرستان، اظهار کرد: این مجموعه از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی، ساماندهی و توسعه زیرساخت‌ها به یکی از شاخص‌ترین مقاصد گردشگری آذربایجان‌غربی تبدیل شود. 

او در این بازدید، دستورات لازم را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای پاکسازی محیط، بهسازی و ساماندهی محوطه، ارتقای خدمات و فراهم‌سازی امکانات مناسب برای رفاه شهروندان و گردشگران صادر کرد.

عیوضلو همچنین بر ضرورت حفظ و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی منطقه، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای اقدامات عمرانی و خدماتی و معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های گردشگری بخش انزل تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در منطقه خواهد بود.

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کد خبر 1405040900605
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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