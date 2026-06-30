به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، خشایار صنعتی، فرماندار بوکان، ۹ تیرماه در بازدید سرزده از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در حوزه گردشگری با هدف ایجاد درآمد پایدار در شهرستان تأکید کرد.

فرماندار بوکان در این بازدید با بررسی دقیق روند فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی این اداره افزود: بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود و توسعه ظرفیت‌های گردشگری شهرستان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

او با اشاره به برخورداری بوکان از ظرفیت‌های بی‌بدیل تاریخی، فرهنگی و گردشگری، تأکید کرد: جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای تقویت اقتصاد محلی و بهبود کیفیت خدمات در این عرصه است.

صنعتی در ادامه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی‌های هدفمند، خواستار فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های زیرساختی گردشگری شد تا بتوان از پتانسیل‌های گردشگری شهرستان برای توسعه پایدار استفاده کرد.

فرماندار بوکان همچنین ضمن اشاره به سیاست‌های جاری دولت، بر اهمیت حضور فعال و پاسخگویی مستقیم به مطالبات شهروندان تأکید و خاطرنشان کرد: تعامل چهره‌به‌چهره با مردم و حضور در میان آن‌ها، فرصتی ارزشمند برای تشریح سیاست‌های کاری دولت و شنیدن دغدغه‌های مراجعان است که می‌تواند منجربه تقویت اعتماد عمومی و بهبود عملکرد اجرایی شود.

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