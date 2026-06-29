به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه هم‌اندیشی رویداد بزرگ رسانه‌ای «هماورد رسانه‌ای وداع با رهبر شهید من» با مسئولیت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی و با حضور نمایندگان سپاه شهدای استان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، حوزه هنری انقلاب اسلامی، اداره‌کل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، شهرداری ارومیه، خانه مطبوعات، سازمان بسیج رسانه، سازمان ریانه ایی سراج ،سازمان بسیج هنرمندان آذربایجان غربی و ... ۸ تیرماه در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در جلسه هماهنگی برنامه‌های رسانه‌ای و فرهنگی مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و سایر شهدای کشور، اظهار کرد: بی‌شک مراسم تشییع رهبر شهید یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی ویکی از مواریث کم نظیر جهان خواهد بود و لازم است این رویداد مهم با ثبت و تولید آثار ماندگار رسانه‌ای و فرهنگی همراه شود.

مرتضی صفری افزود: با توجه به تشکیل ستاد تشییع رهبر انقلاب در آذربایجان غربی به ریاست استاندار و دبیری سپاه شهدا، کمیته‌های مختلف برای سازماندهی ومدیریت حضور گسترده مردم عزادار آذربایجان غربی پیش بینی شده است وبراساس مصوبه کمیته تبیینی، تبلیغی و فرهنگی این ستاد، مقرر شد یک رویداد بزرگ رسانه‌ای برای ثبت، ضبط و مستندسازی این تشییع تاریخی با مشارکت اصحاب رسانه، خبرنگاران، مستندسازان، هنرمندان و فعالان فضای مجازی با عنوان «هماورد و پویش رسانه‌ای وداع با رهبر شهید من» در آذربایجان غربی برگزار شود.

او ادامه داد: این رویداد در ۶ محور گزارش خبری(مکتوب و تصویری)، عکس، فیلم کوتاه، موشن‌گرافی(تیزر، انیمیشن و نماهنگ)، کلیپ کوتاه و پادکست برگزار و به نفرات برتر هر محور جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد و نیز در پایان آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر شده و کارهای تصویری مستند نیز از طریق رسانه ملی پخش می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به شعار این جشنواره با عنوان «آذربایجان غربی، سرزمین اقوام و ادیان، عزادار قائد شهید است»، گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها، ثبت و انعکاس گسترده حضور مردم و روایت ماندگار این رویداد تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی و نیز ایجاد یک جریان فرهنگی منسجم برای تولید محتوا در حاشیه این رویداد بزرگ تاریخی است.

او اضافه کرد: قطعا این وداع باشکوه با رهبری که توانست در طول ۳۷ سال رهبری خود ایران را به اوج اقتدار و افتخار برساند یکی از برجسته‌ترین میراث معنوی ناملموس کشور خواهد بود که با اعلام وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی قرار است در فهرست ملی میراث معنوی ناملموس کشور هم ثبت شود.

صفری گفت: با توجه به مرزی بودن آذربایجان غربی، این استان یکی از مرزهای مهم زمینی برای ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه کشورهای خارجی شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید است، برای این منظور در تلاش هستیم تا شرایط لازم برای شرکت آنها در این پویش را نیز فراهم کنیم.

در این جلسه همچنین پیشنهادهایی از جمله تشکیل اتاق فرمان رسانه‌ای برای مدیریت و انتشار آنی اخبار و تصاویر، انجام عکاسی هوایی از مراسم، تشکیل ستاد استقبال از خبرنگاران رسانه‌های خارجی در مرز بازرگان، تقویت تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی، استفاده از ظرفیت موکب شهرداری ارومیه در تهران و سمن‌های اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

یادآور می‌شود، از علاقه‌مندان و آحاد مردم به‌ویژه هنرمندان، خبرنگاران، عکاسان، فیلم‌سازان و فعالان رسانه‌ای دعوت می‌شود تولیدات خود را به نشانی ایمیل mirasfarhangi.dab@gmail.com و یا به آیدی‌ @sujeazarbot در پیام‌رسان بله ارسال کنند، مهلت ارسال آثار تا ۲۵ تیرماه خواهد بود.

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