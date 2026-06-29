۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

بازدید بیش از ۳۲هزار گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب

بازدید بیش از ۳۲هزار گردشگر از مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب از بازدید ۳۲ هزار و ۶۴۳ گردشگر از این مجموعه تاریخی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، افراسیاب گراوند اظهار کرد: مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان در این مدت میزبان ۳۲ هزار و ۶۴۳ گردشگر داخلی و خارجی بوده که برای بازدید از این اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی به تکاب سفر کرده‌اند.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: فعال بودن این مجموعه در ایام جنگ رمضان با هدف تقویت امید، آرامش، همبستگی و همدلی ملی انجام گرفت که با استقبال مطلوب گردشگران همراه شد و نشان داد ریشه‌های تمدنی و فرهنگی ایران کهن حتی در شرایط بحرانی نیز همچنان استوار و ماندگار هستند.

او ادامه داد: مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان با دربرداشتن آثار تمدنی از هزاره اول پیش از میلاد تا قرون میانی اسلامی، یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی کشور به شمار می‌رود و به عنوان نگین فیروزه‌ای شمال‌غرب ایران شناخته می‌شود.

گراوند با اشاره به موقعیت جغرافیایی این مجموعه گفت: تخت سلیمان در ۴۰ کیلومتری شمال‌شرق تکاب قرار دارد و در سال ۱۳۸۲ به‌عنوان چهارمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب خاطرنشان کرد: گردشگران علاوه بر بازدید از آثار تاریخی مجموعه، می‌توانند از غرفه‌های صنایع‌دستی مستقر در محوطه، چشمه‌های معدنی و آبگرم منطقه، آبشار قینرجه و چمن متحرک چملی‌گول نیز بازدید کرده و با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه بیشتر آشنا شوند.

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کد خبر 1405040800516
سمیرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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