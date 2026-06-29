به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم تکریم و معارفه جمعی از مدیران ستادی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، امروز، ۸ تیرماه با حضور مدیرکل، معاونان و کارکنان این مجموعه برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به اینکه مدیران با امانت‌داری و خدمت شایسته باید مسُولانی در تراز انقلاب باشند، اظهار کرد: شخصی که در جایگاه مسئولیت قرار می‌گیرد، باید دلسوزتر، پیگیرتر و متعهدتر به بیت‌المال باشد و دغدغه‌مندی برای حل مشکلات ارباب‌رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهد.

مرتضی صفری با تأکید بر لزوم تحول درونی در مدیران افزود: مدیران باید فارغ از حب و بغض‌های شخصی، تمامی همکاران را با نگاه عدالت‌محور ارزیابی کرده و در انتخاب مسئولیت‌ها، شایسته‌سالاری را ملاک عمل قرار دهند.

درخشش در شاخص‌های ارزیابی عملکرد

او با اشاره به کسب رتبه نخست بیست‌وهفتمین جشنواره شهید رجایی در گروه علمی، فرهنگی و آموزشی، تصریح کرد: کسب ۱۸۷۷ امتیاز از ۲۰۰۰ امتیاز ممکن در شاخص‌های عمومی و اختصاصی، گواهی بر عملکرد جهادی، برنامه‌محور و علمی همکاران طی دو سال اخیر است.

توسعه زیرساخت‌ها و جذب اعتبارات عمرانی

صفری با اشاره به رشد چندبرابری اعتبارات عمرانی اداره‌کل در سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: با جذب کامل اعتبارات، پروژه‌های شاخصی نظیر عمارت خورشید ارومیه، توسعه بارگاه شمس تبریزی در خوی و مرمت مسجد جامع ارومیه به مرحله اجرا رسید که نشان از تلاش شبانه‌روزی مجموعه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: تکمیل پروژه شمس تبریزی، ساماندهی مسجد جامع و تکمیل موزه باستان‌شناسی ارومیه در اولویت‌های عمرانی سال جاری قرار دارند.

او عنوان کرد: همچنین این اداره‌کل موفق شده است رتبه سوم جذب تسهیلات تبصره ۱۸ (گردشگری و صنایع‌دستی) را نیز کسب کند که دستاورد قابل‌توجهی برای استان است.

صفری در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت تحول در حوزه موزه‌داری تأکید کرد و افزود: خرید آثار فاخر هنرمندان صنایع‌دستی برای تکمیل موزه صنایع‌دستی ارومیه و برنامه‌ریزی برای معرفی هنرمندان شاخص استان به جامعه هنری، از جمله اولویت‌های پیش‌رو است.

در پایان این مراسم میثم عسگری به‌عنوان رئیس حراست، لیلا صادقی، به‌عنوان رئیس اداره منابع انسانی، انور علی پور، در مقام رییس امور مالی، فریبرز ولی‌پور، به‌عنوان رئیس دفتر فنی و معصومه شریف‌وند به‌عنوان رئیس موزه صنایع‌دستی ارومیه معرفی شدند.

همچنین ضمن قدردانی از زحمات کیوان نوروزی (رئیس پیشین منابع انسانی) و مهدی اسدی (رئیس پیشین دفتر فنی)، از خدمات ناهید قربان‌زاده از همکاران بازنشسته این اداره‌کل با اهدای لوح سپاس تجلیل به‌عمل آمد.

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