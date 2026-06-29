بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم تعزیهخوانی با حضور کربلایی محرم مزرعهلی از تعزیهخوانان بنام، ۷ تیرماه در سالن موزه خوی برگزار شد و در این مراسم بخشهایی از وقایع عاشورا با محوریت شخصیتهای برجسته واقعه کربلا بهنمایش درآمد.
در این مجلس تعزیه، مجموعهای از مکالمات و صحنههای تأثیرگذار به اجرا درآمد که از جمله مهمترین آنها میتوان به مکالمات حضرت علیاکبر ع) با حضرت سکینه(س)، گفتوگوی ایشان در برابر حر و همچنین صحنه وداع جانسوز علیاکبر(ع) اشاره کرد، این صحنهها با بیانی احساسی و هنرمندانه اجرا شدند و توانستند فضای حزنانگیز واقعه را به خوبی تداعی کنند.
از دیگر بخشهای اجرا، مکالمات حضرت رقیه(س) با حضرت ابوالفضل(ع) بود که جلوهای از مظلومیت و عطش در خیمهگاه را به تصویر کشید، همچنین گفتوگوی حر در برابر برادرش مسعد، از دیگر صحنههای قابل توجه این تعزیه بود که به موضوع تردید و توبه حر و مسیر تحول او پرداخت.
کربلایی محرم مزرعهلی از نخستین برگزارکنندگان تعزیه در خوی بوده و سالها در زمینه حفظ و اجرای این هنر آیینی فعالیت داشته است. حضور او به همراه نسل جدید(نوههایش) در این اجرا، نشاندهنده تداوم سنتهای نمایشی مذهبی و انتقال آن به نسلهای آینده است.
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