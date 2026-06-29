به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، واحد جولایی، امروز ۸ تیرماه در دیدار با هنرمندان با اشاره به دستاوردهای اخیر این حوزه اظهار کرد: با کسب نشان ملی صنایع‌دستی توسط ۲ نفر از هنرمندان برجسته شهرستان، مجموع نشان‌های ملی در مهاباد از ۱۳ به ۱۵ مورد افزایش یافته است، یوسف عبدالله‌زاده در رشته ساخت سازه‌های سنتی و سیروان صمیمی در حوزه ساخت عینک‌های چوبی، موفق به دریافت این نشان ارزشمند شده‌اند که نشان‌دهنده کیفیت بالای تولیدات هنرمندان این شهرستان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد در ادامه به ارائه آمارهای آماری این حوزه پرداخت و افزود: در حال حاضر ۴۰۰ هنرمند فعال در مهاباد دارای کارت صنایع‌دستی هستند که از این میان، ۱۵۰ کارگاه به صورت مستمر و فعال در حال تولید هستند.

او خاطرنشان کرد: ۲۴ رشته مختلف صنایع‌دستی در مهاباد به طور فعال در جریان فعالیت هستند و سه تعاونی نیز در مسیر تولید و آموزش این هنرها نقش‌آفرینی می‌کنند که این امر نشان‌دهنده پویایی و تنوع در صنایع‌دستی منطقه است.

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