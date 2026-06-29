بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای تقویت زیرساختهای فرهنگی و ایجاد پیوند میان هنر و اقتصاد، نخستین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ در سال جاری به ریاست رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و به دبیری مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و با حضور علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، زهرا آبسوران، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حجتالاسلام حسن اسماعیلی، مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان معاونان، کارشناسان و سایر اعضای کمیته امروز، ۸ تیرماه برگزار شد، این کمیته که ذیل شورای فرهنگ عمومی استان و با تأکید بر جایگاه محوری حوزه فرهنگ در توسعه پایدار تشکیل شده، با هدف تدوین برنامههای نوآورانه و متناسب با سبک زندگی ایرانی-اسلامی فعالیت خود را آغاز کرده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه با تبیین ساختار اجرایی کمیته اظهار کرد: نقشه جامع فرهنگی استان» مبنای اصلی تمامی اقدامات کمیته اقتصاد فرهنگ خواهد بود.
رسول مقابلی با تأکید بر نقش استراتژیک این کمیته در پیوند میان اقتصاد و فرهنگ، از اهداف کلیدی نظیر حمایت از تولیدات بومی، بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان در حوزههای فرهنگی، بهبود کسبوکارهای مرتبط با هنر و رصد دقیق پیوستهای فرهنگی در پروژههای اجرایی یاد کرد.
او همچنین از اعضا خواست تا با رویکرد طرحمحور و مستمر در جلسات حاضر شوند.
موزههای تخصصی قرآن و عترت، مشاهیر و نسخ خطی ایجاد شود
در ادامه نشست مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به تاکیدات نماینده ولی فقیه در استان مبنی بر ضرورت توجه به حوزه فرهنگ اظهار کرد: فرهنگ بهعنوان ستون فقرات تمدنها و عامل اصلی انسجام اجتماعی، نقشی تعیینکننده در شکلگیری هویت و جهتگیریهای آیندهنگرانه یک جامعه ایفا میکند.
مرتضی صفری اضافه کرد: توجه به حوزههای فرهنگی تنها به معنای صیانت از میراث گذشتگان نیست، بلکه سرمایهگذاری بر فرهنگ، در واقع پیوند زدن ارزشهای اصیل با نیازهای روز جامعه است که میتواند منجر به پایداری اجتماعی، تقویت تابآوری ملی و ایجاد زیرساختهای اقتصادی نوآورانه از طریق «اقتصاد فرهنگ» شود، از این رو، توجه به این حوزه، پیششرط اصلی هرگونه توسعه پایدار و حرکت به سوی تعالی جامعه است.
او با اشاره به ضرورت خروج از الگوهای سنتی، بر اجرای برنامههای خلاقانه متناسب با نیازهای روز جامعه و برپایه سبک زندگی ایرانی_اسلامی تاکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی ضمن تبیین رویکرد جدید ادارهکل، از طرحهای راهبردی همچون راهاندازی بازارچههای صنایعدستی در ورودی شهرهای استان، توسعه آموزش میراثفرهنگی با تکیه بر هویتهای ملی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و بازنشستگان در موزهها و مدارس خبر داد.
او همچنین از پیشنهاد ایجاد موزههای تخصصی از جمله «موزه قرآن و عترت»، «موزه مفاخر و مشاهیر استان» و راهاندازی بانک اطلاعاتی و موزه نسخ خطی برای حفظ میراث مکتوب سخن گفت.
خانه نقاشی، سرگرمی و گالریهای تخصصی در آذربایجان غربی تشکیل شود
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز با ارائه طرح جامع «ایجاد خانه نقاشی، سرگرمی و گالریهای تخصصی»، بر اهمیت شناسایی زودهنگام استعدادهای نوین در این تأکید کرد.
زهرا آبسوران افزود: ایجاد بسترهای تخصصی برای سرگرمیهای هدفمند و برگزاری کارگاههای آموزشی مستمر، از اصلیترین محورهای این طرح برای هدایت خلاقیت کودکان و نوجوانان است.
ضرورت استفاده از تریبون نماز جمعه برای ترویج تولیدات فرهنگی
مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان غربی در این جلسه ضمن اشاره به ضرورت نهادینهسازی سبک زندگی ایرانی-اسلامی، بر اهمیت استفاده از تریبونهای اثرگذار نظیر نماز جمعه برای ترویج تولیدات هنری و فرهنگی تأکید کرد.
حجتالاسلام حسن اسماعیلی همچنین پیشنهاد تشکیل یک «هیئت اندیشهورز» را مطرح کرد تا با نگاهی آیندهنگرانه، به تدوین راهکارهای ترویجی در مناسبتهای دینی و اجتماعی بپردازند.
کمیته اقتصاد فرهنگ از کمیتههای پنجگانه ذیل شورای فرهنگ عمومی استان است که به بررسی ایدهها و طرحهای پیشنهادی مباحث فرهنگی تاثیرگذار در اقتصاد براساس، برش نقشه مهندسی فرهنگی استان پرداخت میکند.
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