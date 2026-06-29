به گزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث کریمی، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ در حاشیه نشست انجمن بومگردیهای آذربایجانشرقی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری روستایی بیان کرد: اقامتگاههای بومگردی امروز به یکی از مهمترین ارکان توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصاد محلی و حفظ هویت فرهنگی روستاها تبدیل شدهاند و برنامههای معاونت گردشگری نیز با هدف ارتقای جایگاه این بخش و افزایش کیفیت خدمات در حال اجراست.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی با اشاره به مهمترین برنامههای گردشگری استان در سال جاری افزود: تصویب ۸۲ رویداد، جشنواره و برنامه محلی در سطح استان، برنامهریزی برای میزبانی رویدادهای مرتبط با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تبریز، توسعه همکاریهای گردشگری با جمهوری ترکیه و جمهوری آذربایجان و همچنین برگزاری هفته فرهنگی تبریز، بخشی از برنامههایی است که با هدف تقویت جایگاه آذربایجانشرقی در بازار گردشگری داخلی و بینالمللی دنبال میشود.
او از آغاز فرآیند برندسازی اقامتگاههای بومگردی استان خبر داد و گفت: با انعقاد قرارداد همکاری و پشتیبانی بنیاد علوی با هلدینگ پارسیان، زمینه ارتقای کیفی و کمی اقامتگاههای بومگردی فراهم شده است. بر این اساس، واحدهایی که فرآیند ارزیابی و استانداردسازی را با موفقیت طی کنند، ضمن بهرهمندی از تسهیلات کمبهره بنیاد علوی، با برند هتلهای پارس به گردشگران معرفی خواهند شد؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت توان رقابتی اقامتگاههای بومگردی استان داشته باشد.
کریمی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت واحدهای اقامتی فاقد مجوز اظهار کرد: در ادامه برنامههای نظارتی، مدیرکل و معاونت گردشگری ادارهکل به همراه رؤسای انجمنهای اقامتی استان در نشستی با دادستان آذربایجانشرقی، راهکارهای مقابله با فعالیت واحدهای غیرمجاز را بررسی خواهند کرد تا با همکاری دستگاه قضایی، زمینه ایجاد رقابت سالم، صیانت از حقوق بهرهبرداران قانونی و ارتقای امنیت و کیفیت خدمات اقامتی فراهم شود.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی ادامه داد: توسعه همکاری با انجمن بومگردیهای استان برای انجام بازدیدهای میدانی و ارزیابی مستمر واحدها، پیگیری تمدید پروانههای بهرهبرداری، اجرای نظام درجهبندی اقامتگاهها، برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و بهرهبرداران و همچنین برنامهریزی برای میزبانی نشست رؤسای جامعه بومگردی کشور در آذربایجانشرقی، از دیگر برنامههایی است که بهصورت مشترک دنبال خواهد شد.
او همچنین ثبت مستمر اطلاعات اقامت در سامانه «جانا» را یکی از الزامات مدیریت هوشمند گردشگری دانست و افزود: دستیابی به آمار دقیق، امکان برنامهریزی مؤثر، سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت و ارزیابی روند توسعه گردشگری استان را فراهم میکندکه از این رو، ثبت منظم اطلاعات از سوی تمامی اقامتگاههای بومگردی استان ضروری است.
کریمی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری روستایی بدون مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای حرفهای امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای تخصصی، حمایت از سرمایهگذاران و ارتقای استانداردهای خدمات، مسیر توسعه بومگردی استان را با رویکردی کیفیتمحور و مبتنی بر توسعه پایدار دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
نظر شما