به گزارش خبرنگار میراث آریا، کیومرث کریمی، امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به مهمترین مصوبات جلسات اخیر شورای فرهنگ عمومی استان، بیان کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذشده در این شورا، ناظر بر تقویت سرمایههای فرهنگی، ارتقای هویت تاریخی و ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیتهای فرهنگی و توسعه گردشگری استان است. بر همین اساس، دستگاههای مسئول مأمور شدهاند هر یک در حوزه مأموریتی خود برنامههای اجرایی مشخصی را دنبال کنند.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای هفته گردشگری گفت: برگزاری آیین آغاز برنامههای هفته گردشگری، توسعه همکاری با بخش خصوصی، برپایی نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی، نشستهای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین اجرای برنامههای ترویجی با مشارکت فعالان گردشگری از جمله محورهایی است که در چارچوب این مصوبات دنبال خواهد شد تا ظرفیتهای گردشگری استان با رویکردی هدفمند و اثرگذار به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی شود.
او افزود: توجه به روایت میراث دفاع مقدس نیز یکی دیگر از محورهای مهم مصوبات شورا است. برگزاری نشستهای تخصصی، تشکیل کارگروه شناسایی و مستندسازی آثار و ظرفیتهای دفاع مقدس استان، تهیه مستندهای موضوعی با همکاری دستگاههای فرهنگی و رسانهای و ثبت و معرفی این ظرفیتها، میتواند به غنای روایت تاریخی استان و توسعه گونههای نوین گردشگری فرهنگی و روایتمحور کمک کند.
کریمی همچنین به مصوبات مرتبط با پاسداشت مفاخر و شهدای استان اشاره کرد و گفت: نامگذاری مدرسه خیرساز به نام شهدای خانواده خطیبی، نمونهای از رویکرد فرهنگی شورا در زنده نگه داشتن سرمایههای معنوی و انتقال ارزشهای تاریخی به نسلهای آینده است. که میتواند در کنار معرفی میراث ملموس، به تقویت میراث ناملموس و حافظه جمعی جامعه نیز یاری رساند.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی با اشاره به مباحث مرتبط با اقتصاد فرهنگ اظهار کرد: تأکید شورای فرهنگ عمومی بر تدوین برنامههای عملیاتی در حوزه اقتصاد فرهنگ، نشاندهنده تغییر نگاه از اقدامات مقطعی به سیاستگذاری مبتنی بر توسعه است. در این چارچوب، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند ضمن ارائه برنامههای اجرایی، زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی برای ایجاد ارزش اقتصادی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و تقویت صنایع خلاق را فراهم کنند.
او در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف پیشبینیشده در این مصوبات، مستلزم هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی نیز در حوزه مأموریتهای خود، اجرای این برنامهها را با رویکردی نتیجهمحور و توسعهگرا دنبال خواهد کرد.
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