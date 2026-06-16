https://www.chtn.ir/x4rvs۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸ کد خبر 1405032602399 فیلم مستند فولوکس تاریخی در خیابان های تبریز در روزهای جنگی فولوکس تاریخی در خیابان های تبریز در روزهای جنگی به روایت تصویر... دریافت 56 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405032602399 مسعود سپهری نیا دبیر محمد آوخ برچسبها تبریز آذربایجان شرقی میراثفرهنگی جنگ تحمیلی پربینندهترینها بازدید از کارگاههای صنایع دستی استان البرز به مناسبت روز جهانی صنایع دستی افتتاح دو خانه صنایع دستی در استان البرز دیدار مدیرکل میراثفرهنگی سیستان و بلوچستان با صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی یادی از خالق آثار ماندگار خاتم و گرهچینی شیراز
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