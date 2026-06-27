مرتضی آبدار، مسئول دبیرخانه جهانی فرش دستباف تبریز، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به سوابق اجرایی خود در مدیریتهای میراثفرهنگی و حضور در تیمهای ملی احیای فرش دستباف، رویکرد این دبیرخانه را مسئلهمحور و غیرتشریفاتی توصیف کرد و گفت: شناخت دقیق زنجیره ارزش فرش، از تأمین مواد اولیه تا بازار صادرات، شرط اصلی مدیریت در این حوزه است؛ فرش تبریز صرفاً یک کالای تجاری نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی ماست که برای احیای جایگاه آن به برنامه عملیاتی و اقدام نتیجهمحور نیاز داریم.
مسئول دبیرخانه جهانی فرش دستباف تبریز با ترسیم نگاه نو به این دبیرخانه، مأموریتهای کلیدی آن را فراتر از تعاملات مرسوم دانست و افزود: تلاش ما بر این است که ظرفیتهای نهفته در شهرها و مناطق شاخص صنایعدستی را با تکیه بر دانشبنیانکردن فعالیتها، نمایان کنیم. هدف نهایی حمایت دولتی در کنار ایجاد شبکهای پویا از تبادل دانش و تجربه است که از سطح ملی تا استانداردهای بینالمللی، زبان گویای هنر-صنعت فرش ایران باشد.
او با دعوت صریح از اتحادیهها، تشکلهای تخصصی، استادکاران و دلسوزان این عرصه، مسیر همکاری را دوسویه و باز توصیف کرد و در این باره اظهار کرد: دبیرخانه از امروز تریبون شماست ما به دنبال پیشنهادهایی هستیم که از دل کارگاهها و بازار بیرون آمده باشند، و صرفاً ایدههای تئوری و تزئینی نباشند. هر پیشنهاد اجرایی که بتواند باری از دوش تولید یا صادرات بردارد، در اولویت ما قرار میگیرد و با تمام توان برای عملیاتی کردن آن تلاش خواهیم کرد.
آبدار با اشاره به ضرورت عبور از چالشهای مزمن تولید و عرضه، تصریح کرد: میدانم که این مسیر دشوار است و با ناملایمات زیادی مواجه خواهد شد، اما اعتقاد راسخ دارم که با انسجامبخشی به توان نخبگان و فعالان دلسوز، میتوان بر موانع غلبه کرد. فرش تبریز، امروز بیش از هر زمان دیگری به وفاق و همافزایی نیاز دارد.
مسئول دبیرخانه جهانی فرش دستباف تبریز در پایان، با تأکید بر اینکه برای صداهای ناسازگار یا حاشیهها فرصتی نخواهد داشت و تمام انرژی دبیرخانه صرف پیشبرد برنامههای نتیجهمحور خواهد شد.
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