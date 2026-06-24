به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده روز چهارشنبه ۳ تیرماه در نشست بررسی برگزاری جشنواره گردشگری خوراک (گاسترونومی) در تبریز، ضمن اشاره به آمادگی استان برای میزبانی این رویداد، گفت: موضوع برگزاری جشنواره در کمیته‌های مختلف در حال بررسی است و تمامی ابعاد اجرایی، محتوایی و هماهنگی‌های موردنیاز با نگاه کارشناسی دنبال می‌شود تا زمینه برگزاری رویدادی اثرگذار و ماندگار فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تجربه آذربایجان‌شرقی در برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی بیان کرد: طی سال‌های گذشته چهار دوره جشنواره گردشگری خوراک در استان برگزار شده که آخرین آن با عنوان «جشنواره طعم امید ۴» سال گذشته برگزار شد. از هر رویدادی که بتواند به معرفی تبریز و تقویت جایگاه گردشگری استان کمک کند استقبال می‌کنیم و آن را یکی از پیشران‌های توسعه گردشگری می‌دانیم.

او بر جایگاه تبریز در حوزه خوراک تأکید کرد و افزود: تبریز پایتخت غذای ایران و پایتخت شیرینی ایران است. گاسترونومی تنها به غذا محدود نمی‌شود، بلکه مطالعه پیوند میان فرهنگ و خوراک است و بخش قابل توجهی از غذاهای سنتی آذربایجان ریشه در آیین‌ها، سبک زندگی و فرهنگ مردم این منطقه دارد. در سال‌های اخیر شمار زیادی از غذاها و پیش‌غذاهای استان ثبت ملی شده‌اند و پرونده ثبت جهانی کباب بناب نیز در مسیر تکمیل قرار دارد.

حمزه‌زاده با تأکید بر اینکه اعتبار چنین رویدادی به کیفیت اجرای آن وابسته است، گفت: اگر قرار باشد جشنواره‌ای برگزار شود باید در بالاترین سطح کیفی اجرا شود، در غیر این صورت، برگزاری آن توجیهی ندارد. هدف ما برگزاری رویدادی در شأن نام تبریز و در راستای نشاط اجتماعی مردم است و تا زمانی که از آمادگی کامل اطمینان حاصل نشود، نباید شتاب‌زده تصمیم‌گیری کرد.

او ادامه داد: مجوزهای ملی باید با هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی صادر شوند و پس از آن، هماهنگی‌های استانی و صدور مجوزهای لازم انجام خواهد شد. همچنین لازم است کمیته اجرایی استان تشکیل شود و پیشنهادهای مرتبط با جشنواره ظرف یک هفته، در قالب پروپوزال‌های تخصصی گردشگری خوراک، جمع‌بندی و بررسی کارشناسی شود تا درباره زمان، مکان و شیوه برگزاری تصمیم‌گیری دقیق انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به شرایط کنونی کشور، مردمی‌سازی جشنواره را از ضرورت‌های این رویداد برشمرد و گفت: در کنار برنامه‌های تخصصی، باید بخش‌هایی نیز برای حضور و مشارکت مستقیم مردم پیش‌بینی شود تا جشنواره به یک رویداد اجتماعی و فرهنگی فراگیر تبدیل شود. همچنین لازم است سهم و نحوه مشارکت دستگاه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های گردشگری استان به‌صورت شفاف مشخص شود.

او تشکیل کمیته علمی را نیز از الزامات این جشنواره دانست و افزود: مباحث علمی و پژوهشی مرتبط با غذا، فرهنگ خوراک و گاسترونومی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو، لازم است این بخش نیز به ساختار جشنواره افزوده شود تا رویداد از پشتوانه علمی مناسبی برخوردار باشد.

حمزه‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این جشنواره برای معرفی تبریز اظهار کرد: جشنواره گردشگری خوراک نباید به یک برنامه محدود خلاصه شود، بلکه باید در کنار رویداد اصلی، مجموعه‌ای از برنامه‌های مکمل فرهنگی، گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان نیز طراحی و اجرا شود تا این فرصت به سکویی برای معرفی هرچه بهتر تبریز در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

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